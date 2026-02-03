Tiesa liek sievai 15 dienas publiski atvainoties neuzticīgajam vīram, sieva to izmanto elegantai atmaksai
Kādai sievietei Ķīnā ar tiesas spriedumu uzdots atvainoties savam neuzticīgajam vīram. Tiesa uzskatīja, ka sievietes dzēlīgās tirādes sociālajos tīklos grāvušas vīra reputāciju. Sieva tiešām publicēja daudzus atvainošanās video, taču ir nianse.
Kāda Niu Na no Henaņas provinces platformā “Douyin” vēstīja, ka ar vīru Gao Feju ir precējusies vairāk nekā 10 gadus un viņiem ir kopīga meita, un uzzinājusi par viņa piecus gadus ilgušo romānu ar precētu kolēģi, kurai viņš no ģimenes kopīgajiem līdzekļiem pircis zeltlietas, kosmētiku un apģērbu, vēsta “South China Morning Post”. Sašutusī Niu saviem lasītājiem atklāja abu darbavietas un publiskoja dzēlīgu vēstījumu par vīra neuzticību.
Vīrs iesūdzēja Niu tiesā par neslavas celšanu, un tiesa nolēma viņam par labu, savu spriedumu pamatojot ar to, ka cilvēka morālie trūkumi nevar attaisnot citu personu tiesību aizskaršanu.
Saskaņā ar tiesas spriedumu krāptajai sievai likts 15 dienas pēc kārtas publiski atvainoties raglicējam vīram, turklāt atvainošanās video saturam jāsaņem tiesas apstiprinājums. Ķīnā par neslavas celšanu paredzēta civiltiesiskā atbildība, kas ietver atvainošanos, kaitīgo darbību izbeigšanu un kompensāciju.
Tādējādi kopš 12. janvāra Niu katru dienu “Douyin” platformā publicēja atvainošanās videoklipus, taču tie bija ar "odziņu".
“Mani pārņēma dusmas un es pieņēmu nepareizu lēmumu tevi aizvainot. Es atvainojos,” viņa teica vienā video. “Tu un tava mīļākā acīmredzami patiesi mīlat viens otru. Pat ar jūsu nopietnajiem morālajām trūkumiem jūsu personiskās tiesības un reputācija ir pelnījušas cieņu,” viņa atvainojās citā video. Citā video Niu stāsta par vīra sānsoli, tostarp atstāsta viņu saraksti un piemin vīra naudas pārskaitījumus savai mīļākajai, kā arī rāda mīļākās vīra apstrādātā Gao fotogrāfiju. “Man nevajadzēja tevi izsmiet un tevi saukt par “cūku”. Tevi piekāva, jo tu [mīļāko] aizstāvēji. Tu esi labs vadītājs un mīļākais.” Ceturtajā video Niu parāda savas traumas, ko viņai nodarījis vīrs: “Tavs romāns un vardarbība mani dziļi sāpināja, taču tas neattaisno manu nepareizo rīcību. Emocionālas problēmas ir jārisina likumīgi.”
Niu ironiskie atvainošanās video ātri vien ieguva miljoniem “patīk”, un dažu dienu laikā viņa sociālajos tīklos ieguva vairāk nekā 350 000 sekotāju. “South China Morning Post” vēsta, ka nav zināms, vai Niu un Gao laulība ir šķirta, taču pašlaik viņi dzīvo atsevišķi.
Savukārt Honkongas izdevums “The Standard” norāda, ka neuzticīgā vīra darbavieta paziņoja, ka Gao saņēmis partijas disciplinārsodu, atstādināts no amata un notiek izmeklēšana. Tiesa, piebilsts publikācijā, šādas sievas dzēlīgās atvainošanās, iespējams, vīram varētu kļūt par jaunas tiesvedības ieganstu. Vai tiesa šādā gadījumā atkal liktu Niu publiski atvainoties, nav zināms.