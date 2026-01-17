"Es vairs nevaru uz to noskatīties!" Vīrs īsziņā paziņo sievai par šķiršanos - iemesls ir šokējošs
Lai gan laulības solījumos tiek apsolīts būt kopā “gan bēdās, gan priekos”, realitāte nereti izrādās daudz skarbāka. Jauni pētījumi un stāsti sociālajos tīklos rāda, ka tieši brīžos, kad sieviete smagi saslimst, daudzas attiecības sāk plaisāt. Rezultātā sievietes, kuras saskārušās ar slimību, paliek vienas tieši tad, kad atbalsts viņām ir visvairāk nepieciešams.
Nesen veikts pētījums, kas publicēts žurnālā "Journal of Marriage and Family", 18 gadu garumā sekoja vairāk nekā 25 000 heteroseksuālu pāru dzīvei. Rezultāti liecina: ja saslima vīrietis, pāris visbiežāk palika kopā, savukārt gadījumos, kad saslima sieviete, šķiršanos bija ievērojami vairāk.
"Ja sieviete vairs nespēja pildīt ikdienas pienākumus, šķiršanās notika ar lielāku varbūtību nekā pretējos gadījumos," skaidro socioloģe Bella DePaulo, piebilstot, ka iemesls drīzāk meklējams dzimumu lomās, nevis pašā slimībā.
Diemžēl tam atrodami arī apliecinājumi sociālajos tīklos. Pagājušajā vasarā ar savu stāstu dalījās sieviete, kura uzzināja, ka viņai ir smadzeņu audzējs. Vīrs viņu pameta ar īsziņas starpniecību, iztukšoja bankas kontus un pazuda.
Ziņojumā bija teikts: "Klausies. Tas bija grūti. Es nespēju noskatīties, kā tu mirsti. Es jūtos vientuļš un iesprostots. Es nezinu, ko darīt… bet mana mamma, psihologs un draugi visi ir vienisprātis, ka tas ir labākais risinājums. Tavas ārstēšanas laikā es nodarbojos ar investīcijām, lai pelnītu naudu un krātu nākotnei, kas mani sagaida.
Man patiesi ir žēl, ka tu mirsti, tiešām žēl, bet es nevaru tajā piedalīties, nespēju to noskatīties. Šī ir pēdējā reize, kad tu par mani dzirdi. Lūdzu, nenīsti mani. Vienkārši mierīgi turpini dzīvot. Priecājies par mani. Par to, ka es varēšu dzīvot mūsu abu vietā. Ka varēšu elpot mūsu abu vietā un, iespējams, kādreiz pat mīlēt."
Komentāros daudzi lietotāji apstiprināja, ka ir redzējuši līdzīgus gadījumus.
- "Medicīnas institūtā māca, kā mierināt pacientus, jo vīrieši tik bieži pamet savas slimās sievas."
- "Sievietēm ir jāsaprot, ka tā ir ierasta parādība. Parunājiet ar onkologiem un medmāsām — viņi jums to apstiprinās. Tas pats notiek arī intensīvās terapijas nodaļās."
- "Laipni lūgta klubā. Mans vīrs izdarīja tieši to pašu. Tikai mana slimība bija ārstējama, un terapija ilga vien divus mēnešus."
- "Mans tēvs neatnāca ne uz vienu ārsta vizīti un nepakustināja ne pirkstu, kamēr mana mamma mira no vēža. Četrdesmit viens laulībā pavadīts gads — mamma tīrīja māju, gatavoja, audzināja bērnus, mazgāja veļu, pārveda viņu pāri robežai — un lūk, kādu pateicību viņa par to saņēma."
Diemžēl lielākā daļa mājas darbu gulstas uz sieviešu pleciem. Pēc darba dienas jāgatavo ēst, jākārto māja un jārūpējas par bērniem. Turklāt sievietes bieži kļūst par galvenajām aprūpētājām saslimušam vīram, kamēr vīrieši nereti jūtas nedroši par to, kā nodrošināt nepieciešamo aprūpi smagas slimības gadījumā vai dzīves noslēgumā. Protams, ne visi vīrieši rīkojas šādi, taču pārāk bieži sievietes ar slimību paliek vienas pašas.
Pētījumi arī rāda, ka vairumā gadījumu šķiršanos ierosina sievietes. Par iemeslu nereti kļūst nevienlīdzīgs mājas darbu sadalījums. Daudzi vīrieši sagaida, ka sievietes uzņemsies uzkopšanu, ēst gatavošanu un emocionālā atbalsta sniegšanu. Sievietēm tas ar laiku apnīk. Lielākā daļa no viņām gadiem ilgi cenšas risināt konfliktus, meklēt palīdzību un glābt laulību, pirms sāk domāt par šķiršanos, raksta "YourTango".