Vidusskolas žetonu vakars varbūt aizmirstas, bet žetons paliek...
Vai jums joprojām saglabājies žetons no vidusskolas? Ja tā, vai tas tiek ikdienā vai vismaz svētkos arī nēsāts, vai mētājas kaut kur dziļi atvilktnēs? Kas vispār ir žetons? Kāda vispār ir to būtība un tradīcijas?
Pēdējais vidusskolas semestris ir satraucošs un nedaudz nostalģisks laika posms. Skolēniem priekšā centralizētie eksāmeni un gatavošanās tiem, izlaiduma gaidas, bet līdztekus visam, iespējams, arī vieglas skumjas par tūlīt jau noslēgto dzīves posmu. 12 skolas gadi taču ir lielākā jaunieša līdzšinējā mūža daļa! Un ja vēl bijusi saskanīga un draudzīga klase...
Parasti visi atceras par skolas izlaidumiem, jo tie ir godam nopelnīti svētki par sekmīgu skolas pabeigšanu, parasti vasarā, tādēļ paliekoši atmiņā ar skaistiem tērpiem, ziediem un apsveikumiem, savukārt žetonu vakari ir kaut kas citāds.
Skolu nemēdz aizmirst, īpaši jau izlaiduma klasi. Par to rūpējas arī vidusskolas žetons par piemiņu no pēdējā skolas gada. Arī man.
Tā kā pati esmu Rīgas 2. ģimnāzijas (toreiz vēl Rīgas 2. vidusskolas) absolvente, atbildes tika lūgtas Rīgas 2. ģimnāzijas direktoram Guntim Vasiļevskim.
Žetonvakaru tradīcijas
Vai žetonvakara tradīcija vēl pastāv? Bet protams, saka direktors. Rīgas 2. ģimnāzijā tie parasti notiek februāra beigās vai marta pašā sākumā un tajā piedalās tie, kas togad beidz 12. klasi.
Vaicāts, cik sena ir žetonu tradīcija, Vasiļevskis atbild, ka dziļi dziļi sena. No padomju laikiem tas kalpoja citiem nolūkiem, bet pirmās neatkarības laikā žetonus parasti deva, uzsākot mācības un tie tika sprausti pie tērpa.
Ne tikai žetongredzeni
Par to, kurā brīdī žetons pārtapa gredzenā un citās formās, viņš nemācēja pateikt, bet žetona veidi ir dažādi, un tos skolēni varot izvēlēties paši. Tie joprojām var būt pie apģērba spraužami, kulonu vai gredzenu veidā, arī kā kaklasaites piespraude. Žetons ir vienots elements, ar dizainu, kas skolai ir viens, tā kā žetons ir daļa no skolas karoga. Lai gan var izvēlēties jebkādu formu, tomēr pārsvarā skolēni gan izvēlas gredzenu, jeb, kā saka direktors – šobrīd modē ir gredzeni.
Kas tad ir žetons un kā to saņem?
Kāds ir žetona mērķis? Atbilde ir īsa. Žetons ir piederība skolai bez kādiem vārdiem.
Žetoni tiek saņemti žetonu vakaros. Rīgas 2. ģimnāzijā šai ceremonijai seko skolēnu priekšnesumi, katrai klasei savs. Parasti uz žetonu vakariem tiek aicināti vecāki, un ziedus līdzi ņemt nav pieņemts, tikai pagodināt pasākumu ar savu klātbūtni un svinīgā atmosfērā novērtēt skolēna sasniegumus, tik tālu tiekot savās mācībās.