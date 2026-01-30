Karstākās modes tendences - ko valkāsim un nēsāsim šogad
Jauns gads, jaunas modes tendences. Tiesa gan, vairākas ir no sērijas – labi aizmirsts vecais. Taču šogad to visu atkal vilksim mugurā. Lūk, slavenības, kuras jau demonstrē 2026. gada karstākās modes aktualitātes.
Izejamās treniņbikses
Sporta apģērbi jau sen izgājuši ārpus trenažieru zālēm un arēnām. Tie ir arī daudzu modes namu kolekcijās. Tāpēc drīzumā ielās redzēsim modes dāmas žaketēs, treniņbiksēs un augstpapēžu kurpēs.
Amerikāņu supermodele Džidžī Hadida, dodoties uz vakariņām šikā Ņujorkas restorānā kopā ar savu dzīvesbiedru Bredliju Kūperu un draugiem – Bredu Pitu un viņa partneri Inesi de Ramonu –, izvēlējās vilkt nevis vakarkleitu, bet ērtas un stilīgas treniņbikses. "Levi’s" jaka un "Alaïa" kurpes papildināja viņas koptēlu.
Austrāliete Ella Makfērsone ir pierādījums tam, ka supermodeles nenoveco. 90. gadu glancēto žurnālu zvaigzne joprojām ir lieliskā formā. Var redzēt, ka viņa seko modes tendencēm, jo Ella valkā treniņbikses ar klasisko žaketi. Varam iedvesmoties saviem pavasara tēliem!
Saulesbrilles – jo lielākas, jo labāk
Esam pieraduši, ka slavenības izvēlas lielās saulesbrilles, lai viņus neapžilbinātu fotogrāfu zibspuldzes. Jo lielāka zvaigzne, jo lielākas saulesbrilles. Arī tumšajās diennakts stundās un iekštelpās. Taču 2026. gadā katrs var sajusties kā zvaigzne, jo modē ir lielās saulesbrilles. Jo lielākas, jo labāk.
Kādreizējā grupas "Spice Girls" dalībniece, dizainere Viktorija Bekhema ir viena no pasaulē visvairāk fotografētajām slavenībām, kura allaž izskatās perfekti. Viņas koptēla odziņa ir izteiksmīgi aksesuāri, piemēram, šādas retro stila ģeometriskas formas lielizmēra saulesbrilles.
Popzvaigzne Mailija Sairusa vēlā nakts stundā pozēja paparaci kā īsta dīva, paslēpjot teju pusi sejas zem milzīgām saulesbrillēm. Stilīgi un praktiski!
Zilā krāsa – atkal aktuāla
2000. gadu kulta filmā "Sātans Pradas brunčos" ir aina, kurā Merilas Strīpas varone Miranda Prīstlija izskaidro savai asistentei Endijai, kuru atveidoja Anna Hetaveja, kā viņas necilais zilais džemperis ir nonācis līdz lielveikalu izpārdošanai, kurā viņa to ir nopirkusi. Proti, vairākus gadus pirms tam kāds dizainers šādas krāsas drēbes iekļāva savā kolekcijā, tad to nokopēja ātrās modes zīmoli, un vēl pēc dažiem gadiem tas nonāca Endijas skapī. Amizanti, ka tieši 2026. gadā, kad uz ekrāniem iznāks šīs filmas ilgi gaidītais turpinājums, zilā krāsa atkal ir aktuāla līdzās "Pantone" institūta pasludinātajai gada krāsai "Cloud Dancer" jeb neitrāli baltajai.
Holivudas veterāne Džeimija Lī Kērtisa izskatījās lietišķi un eleganti zilas krāsas bikškostīmā. Tieši šī kobalta zilā nokrāsa būs aktuāla šogad.
Ja kaklarota, tad masīva
Izteiksmīgas, masīvas kaklarotas pievērš uzmanību savai valkātājai. Tās var izmantot arī uzmanības novēršanai. Jebkurā gadījumā šogad, ja izvēlaties rotāt kaklu, tad ar pēc iespējas pamanāmāku kaklarotu.
Amerikāņu modele un aktrise Emīlija Ratakovska atsvaidzināja diezgan garlaicīgo koptēlu ar izteiksmīgu kaklarotu.
Princeses Diānas brāļameita lēdija Kitija Spensere ir pieprasīta modele. Viņa veiksmīgi sadarbojas ar itāļu modes namu "Dolce & Gabbana". Diez vai šādā pikantā tērpā viņa varētu ierasties kādā aristokrātu saietā, taču viņas masīvā kaklarota atbilst modes tendencēm.
Kājās – dzīvnieku raksta balerīnas
Govs, zebras, stirnas, leoparda un citi dzīvnieku raksti nekur nepazudīs arī 2026. gadā. It īpaši tie būs aktuāli aksesuāriem – somiņām un kurpēm.
Liela leoparda raksta cienītāja ir Parisas Hiltones jaunākā māsa Nikija Hiltone-Rotšilda. Šogad viņas gaume sakrīt ar aktuālajām modes vēsmām.
Leģendārā dziedātāja Laionela Ričija meita Sofija Ričija Greindža ir modes tendenču pārzinātāja un influencere. Viņa savā Instagram kontā ir atrādījusi gan leoparda raksta balerīnas, gan "Chanel" somiņu zilā krāsā.