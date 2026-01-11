40 gadus veca leļļu mamma ar saviem mājas video satricina internetu - cilvēki sauc viņu par jukušu, taču sievietei ir argumenti
Kā jebkura laba māte, Džīna Kasofa katru rītu pieceļas, dodas uz bērnistabu, lai apsveicinātos ar savu mazo meitiņu Pipu, pirms modināt vecākos bērnus, gatavojoties vēl vienai aizņemtai dienai.
Tomēr atšķirība starp Kasofu un citām māmiņām ir tāda, ka Pipa, tāpat kā viņas brāļi un māsas, nav īsta. Tās ir lelles.
"Tās sauc par "Reborn" lellēm," laikrakstam "The Post" pastāsta 40 gadus vecā Kasofa - precējusies māte pieciem pieaugušiem un 20 maziem spēļmantiņu bērniem. "Tās ir ļoti talantīgu mākslinieku roku darbs. Es tās kolekcionēju kopš 2020. gada."
Viņa ir cilvēkam līdzīgu "bērnu" kolekcionāre. Katrs no tiem izgatavots no augstas kvalitātes silikona, un to cena svārstās no 2 000 līdz 10 000 dolāru, atkarībā no mākslinieka un katras lelles unikālajām īpašībām. Taču Kasofai, pašpasludinātajai "Leļļu mātei" no Sentluisas, viņas viltus bērni ir nenovērtējami.
Un kamēr tūkstošiem interneta troļļu ir par ko smieties, dēvējot viņas iedomāto dzīvesveidu par "skumju", "biedējošu" un "šausmīgi dīvainu," Kasofa tikai pasmīn. "Pēdējo 365 dienu laikā [esmu nopelnījusi] vairāk nekā 200 000 dolāru no "YouTube"," viņa palielās.
Viņas "YouTube" kanāls, kuros redzami video ar rīta rutīnu, lomu spēlēm skolā, iepirkšanās braucieniem uz veikalu, vannošanās, slimības dienām un svētku svinībām — ieguvis jau vairāk nekā 30 000 abonentu.
"Tagad es pelnu vairāk nekā jebkad agrāk," sacīja satura veidotāja, "vairāk nekā mēs ar vīru kopā jebkad esam pelnījuši. Un tas viss notiek tikai ar maniem leļļu video."
Spēlēšanās ar rotaļlietām bija mīļš vaļasprieks, no kura viņa nekad nav vēlējusies atteikties. Un tagad Kasofa uzskata, ka viņai — tāpat kā citiem pieaugušajiem leļļu mīļotājiem visā pasaulē — to nevajadzētu liegt.
"Vai mēs, kā sabiedrība, tiešām esam tik tālu nonākuši, ka skatāmies, kā pieauguši vīrieši spēlē videospēles, "Dungeons & Dragons", piedalās pilsoņu kara rekonstrukcijās, bet man uzbrūk tikai par to, ka es gribu veicināt savu rūpēšanās vaļasprieku?" viņa jautāja.
@the_dolls_arent_real My daily wake-up routine as a mom of five reborn dolls. 🩷🎀 #rebornbabydoll #reborns #thedollsarentreal #rebornbaby #siliconedolls ♬ original sound - thedollsarentreal
"Piedodiet, bet ja vīrieši var [nodarboties ar bērnišķīgu spēli], kāpēc sievietes nevar izpaust savu rūpēšanās pusi un spēlēties ar lellēm?" sacīja Kasofa. "Tas ir dubultstandarts."
"Jūs būtu pārsteigti, cik daudz mazās meitenes atstāj komentārus vai raksta uz manu e-pastu un saka: "Džīna, vai tu, lūdzu būsi mana mamma?" vai "Džīna, mans tēvs pameta mūs pagājušajā mēnesī," sacīja Kasofa. "Mazās meitenes skrien pie maniem video gan izklaides dēļ, gan kā mīlestības un komforta avota."
Tas pats attiecas uz pieaugušajiem, kas skatās viņas video un spēlējas ar "Reborn" lellēm - tā esot kā terapija, lai pārvarētu nāves, spontānā aborta, neauglības vai vientulības skumjas.
"Es redzu negantās piezīmes, ko cilvēki atstāj zem maniem "TikTok" un "Instagram" ierakstiem, un tas ir nedaudz sāpīgi," viņa nopūšas. "Ir sievietes, kas savas lelles kolekcionē personisku iemeslu dēļ, un esmu uzdevusi misiju [destigmatizēt] spēlēšanos ar tām, rūpēšanos par tām vai pastaigas ar tām publiskās vietās."
Pēc Ņujorkas psihoterapeites Leslijas Koepeles teiktā, kolekcionāriem, piemēram, Kasofai, var būt daudzi pozitīvi iemesli, kāpēc iesaistīties šajā praksē.
"Pieaugušās sievietes, kuras joprojām bauda spēlēšanos ar lellēm, nav patstāvīga veselības problēma. Tas var būt radošas spēles, nostalģijas, stresa atvieglošanas vai pat terapeitisks izpausmes veids, kas palīdz nomierināties," Kopele sacīja laikrakstam "The Post". "Tik ilgi, kamēr tas nekaitē ikdienas funkcionēšanai vai attiecībām, jebkura darbība, kas sniedz komfortu un prieku, būtu jānormalizē, nevis jāpatoloģizē."
"Jebkuru pārtiku, ko es gatavoju lellēm, es pati apēdu," paskaidro sieviete. "Kad es lieku uzkodas viņu pusdienu kastēs, es atkārtoti izmantoju tos pašus jogurtu trauciņus atkal un atkal. Es atkārtoti lietoju autiņbiksītes un piepildu [medikamentu pudelītes] ar ūdeni."
"Es, protams, pērku lellēm jaunas drēbes, bet vēlāk tās ziedoju draugiem un vietējiem otrreizējās pārstrādes veikaliem," turpināja Kasofa. "Tas viss ir par radošumu un prieku."
Un kamēr digitālie kritiķi — tie, kas Kasofas leļļu spēlēšanos nosaukuši par "šausmīgu" un "satraucošu" —, šķiet, nespēj novērtēt viņas izpratni par jautrību, provocētāja paliek nepiekāpīga.
"Es veidoju saturu, kas ir piemērots gan mazām meitenēm, gan vidēja vecuma meitenēm visur," sacīja Kasofa. "Necentieties to pārāk dziļi izprast. Vienkārši skatieties šovu."