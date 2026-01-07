44 gadus vecais Stīvens paskaidro, kāpēc joprojām ir nevainīgs: "Tas nav tik vienkārši"
Stīvens Kinnards, kuram 44 gadu vecumā joprojām nav bijis intīmu attiecību, ir pārsteidzis daudzus ar savu vaļsirdību. Viņš atklājis sāpīgu iemeslu, kāpēc nekad nav nodarbojies ar seksu, un apliecinājis, ka tās nav neveiklības, dīvainu ieradumu vai iespēju trūkuma sekas.
44 gadus vecais Stīvens ir piedalījās LADbible Stories podkāstā un izklāstījis, ka, neraugoties uz to, ko daudzi varētu domāt, viņa nevainība nav antisociālas uzvedības vai izolētas dzīves rezultāts. Patiesībā viņš Stīvens uzskata par diezgan parastu cilvēku ar piepildītu sabiedrisko dzīvi un daudziem draugiem sev apkārt.
Kad viņam uzdeva tiešu jautājumu: "Kāpēc tu esi nevainīgs?", Stīvens atjokoja: "Nu, droši vien tāpēc, ka es vēl neesmu ne ar vienu gulējis."
Tūlīt pat viņš gan paskaidroja, ka atbilde nav tik vienkārša, piebilstot, ka arī viņam pašam bieži vien rodas "liels jautājums", kāpēc viņš nonācis šādā situācijā. Kinnards turpina skaidrot: "Es neesmu sociāli neveikls. Man nav nekādu jocīgu ieradumu, kas tiktu uzskatīti par dīvainiem. Esmu sabiedrisks, un man ir daudz draugu."
No malas raugoties, viņa dzīve patiešām neatbilst stereotipam, ko sabiedrībā bieži piedēvē nevainīgiem pusmūža cilvēkiem, taču, lai gan Stīvens sevi raksturo kā "ļoti normālu", viņš atzīst, ka ir viena lieta, kas viņu tomēr bremzē.
"Es sevi uzskatītu par ļoti normālu, bet esmu ļoti kautrīgs. Īpaši kautrīgs, kad runāju ar sievietēm," viņš piebilst, uzsverot, kā šī kautrība ir bijusi nozīmīga viņa pieaugušo dzīvē. Kinnards arī teica, ka sastopas ar diezgan daudziem cilvēkiem, kuri atklāti atzīst, ka nesaprot, kāpēc viņš vienkārši "to nedarīja". Taču Stīvenam ir viedoklis, ka daudzi cilvēki patiesībā nenovērtē seksa nozīmi. "Es dzirdu daudzus sakām: "Ak, tas ir tikai sekss. Vienkārši ej un dari to!", "Sekss nav svarīgs," viņš stāsta.
Bet Stīvenam pašam sekss nekad nav šķitis kaut kas nejaušs vai bezjēdzīgs.
Viņš turpina: "Bet man tas vienmēr bija svarīgs un ļoti privāts pasākums starp diviem cilvēkiem. Es vienmēr gribēju, lai tas būtu īpašs." Šī pārliecība un kautrība nozīmēja, ka Stīvens tā arī nekad nav steidzies zaudēt nevainību tikai šīs pieredzes dēļ. Vīrietis cer, ka, publiski runājot par to, ka ir nevainīgs 44 gadu vecumā, viņš var palīdzēt citiem, jo arī pats ilgu laiku juties ļoti skumjš un vientuļš.