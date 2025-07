"Vai nevainīga meitene var palikt stāvoklī?” Attiecības un problēmas, kuras pirms 20 gadiem sūtījām tīņu žurnāliem. 2 daļa

Zinu, ka Valentīna diena jau sen ir aiz kalniem, bet mīlestība nav prom. Mīlestība bija, ir un būs, būs vienmēr. Gribēju pastāstīt par savu mīlestību. Tā sākās apmēram pirms diviem gadiem Jāņos. Skatījos TV un redzēju Gunāru Kalniņu. Es viņā iemīlējos jau no pirmā acu skata, vēl nezinot, kā viņš man ļoti patīk. Es pat varētu teikt, ka viņu dievinu. Viņa disku “Tā bija, tā būs”, superizlasi un Leģenda par Zaļo Jumpravu klausos katru dienu. Mājniekiem viņš jau sen ir apnicis, tāpēc viņi man bieži prasa: “Kā viņš tev vēl nav apnicis?” Uz šo jautājumu parasti neatbildu, bet domās zinu atbildi. Katru reizi, viņu dzirdot vai redzot, viņš man aizvien vairāk iepatīkas. Es tur neko nevaru darīt. Patīk, un viss. Topā tagad ir Linda Leen, HIM, Eminem u.c., bet man patīk viņš. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam ir baudāma balss, viņš ir izskatīgs (skaists) vīrietis, un man patīk viņš. Tā ir kā elektrība – sit pa kauliem. No viņa balss var noģībt. Jūs domājat, kā var patikt cilvēks, un viņa balss nemaz nepazīst? Intervijas lasu, un tur nekad viņa slikti neizpaužas. Labi, to jau tu vari uztaisīt, bet, runājoties ar viņu, saprotu, ka noteikti to nevarētu pat misters Bīns. Vēl piebildīšu, ka uz “Sīrupa” sarunām neesmu rakstījusi un netaisos to darīt. Jūs tikai tur kakājat viens otram uz dvēselēm. Kam tas vajadzīgs? Izlasot sarunas, no dusmām gribas uzrakstīt kādu riebīgu frāzi, bet tad saprotu, ka nav vērts tērēt 18 santīmus, jo tāpat neko nepublicēs. Un zinu arī to, ka šāda mana rīcība Gunāram patiktu labāk, nekā tāda, kādu izvēlaties jūs. Atvadīšos ar Gunāra vārdiem: “Uz pasaules ir viena vienīga lieta – mīlēt un tikt mīlētam.” Mīliet, un viss būs O.K.!