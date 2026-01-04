“Kāpēc gan ne?” - jaunā uzņēmēja Balvu novadā piepilda sapni par savu biznesu
Balvu novadā jaunā uzņēmēja Žaklīna Orlovska ieviesusi mūsdienīgu mobilo foto kasti, kas saņēmusi pašvaldības atbalstu un jau pieejama rezervācijām dažādiem pasākumiem. Pakalpojums piedāvā tūlītēju foto izdruku un personalizētus fonus. ''Ikviens sapnis kļūst īstenojams, ja tam tic un virzās uz to soli pa solim!" viņa saka.
Enerģiskā un mērķtiecīgā Žaklīna Orlovska vienlaikus strādā, studē un attīsta savu uzņēmējdarbību. Jauniete īstenojusi projektu ''Mobilais foto kastes pakalpojums'', kas saņēmis atbalstu Balvu novada pašvaldības konkursā ''Tava biznesa ideja Balvu novadā 2025''.
''Kāpēc gan neiet uz maksimālu mērķu sasniegšanu, kamēr esi jauns un enerģisks?'' saka apņēmīgā jauniete. Viņa uzskata, ka līdz šim Balvu novadā būtiski pietrūcis mobilās foto kastes pakalpojuma, jo tuvākās šāda veida iespējas pieejamas tikai ārpus novada – Gulbenes, Līvānu un Varakļānu pusē, kur pieprasījums pēc tām vienmēr bijis ievērojams un nereti pārsniedzis piedāvājumu.
''Ikviens sapnis kļūst īstenojams, ja tam tic un virzās uz to soli pa solim! Esmu ļoti apmierināta ar projekta gala rezultātu. Foto kaste ir kompakta, funkcionāla un viegli pārvietojama. Tajā integrēta kamera, skārienjutīgs ekrāns, printeris un citas nepieciešamās komponentes,'' stāsta Žaklīna Orlovska.
Papildus viņa plāno ieguldīt arī pakalpojuma vizuālajā pilnveidē – izstrādāt unikālu logo, iegādāties balto foto sienu un citus dizaina elementus, kas stiprinās zīmola atpazīstamību un radīs estētiski pievilcīgu vizuālo tēlu. Tā kā lielākajā daļā pasākumu foto kaste tiek iznomāta uz dažām stundām, Žaklīna plāno personīgi piedalīties pasākumos, lai nodrošinātu augstas kvalitātes apkalpošanu un patiesi patīkamu pieredzi ikvienam klientam.
''Man ir svarīgi, lai cilvēki ne tikai saņem skaistas fotogrāfijas, bet arī izjūt prieku un patiesas emocijas brīdī, kad tās top,'' uzsver jaunā uzņēmēja. Foto kaste ļauj uzreiz izdrukāt attēlus, un datorprogramma piedāvā iespēju izveidot personalizētus fonus – ar uzņēmuma logo, svētku noformējuma elementiem vai tematiskiem akcentiem, tos iepriekš saskaņojot ar klienta vēlmēm.
Mobilās foto kastes pakalpojums jau pieejams rezervācijai dažāda mēroga pasākumiem - no ģimenes svinībām un kāzām līdz publiskiem un korporatīviem notikumiem. Žaklīna aicina interesentus pieteikt pakalpojumu savlaicīgi, jo 2026. gada pasākumu kalendārs strauji piepildās.