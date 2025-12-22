Smaržojošie “Maison Crivelli” šedevri
Maison Crivelli 2018. gadā dibinātais augstās parfimērijas nams skaistuma potenciālu saskata negaidītajā, bet savus stāstus atklāj ļoti personīgā veidā – ar Tibo Krivelli atmiņām. Katra kompozīcija ir notikums, satikšanās, tēls vai emociju fragments, kas fiksēts smaržu valodā. Tas var būt tuberožu dārzs mēness gaismā, nakts uz deju grīdas, vīraka dūmu piruetes vai spriedze gaisā pirms zirgu skriešanās sacīkstēm, pastaiga pa zili ziedošiem safrāna laukiem.
1. “Safran Secret”
30 % koncentrācijas smaržas jūsu acu priekšā rada ainavu, ko formulē pats T. Krivelli – safrāna lauki, kas grimst biezas miglas plīvuros. Iztēli rosinošas tekstūras, saiknes un kontrasti nosaka “Safran Secret” raksturu – tas ir omulīgs svētku aromāts, nenoliedzami elegants, ideāli atklājas uz ziemas fona.
2. “Oud Maracujá”
Iedvesmas avots – tikai mirkli ilgusi kontrastaina sajūta, kad nomaļā ciematiņā dedzinātu akvilārijas skaidu aromāts savijies ar… svaigas pasifloras sulas garšu. Pastāstījis par negaidīto mirkli parfimēram Hordi Fernandesam (Jordi Fernandez), Tibo Krivelli uzsvēra, ka viņa domās tieši dzimusi ideja par smaržām, kurās savītos akvilārijas izteiksmīgums un augļu vieglums. Tāpēc kompozīcija “Oud Maracujá” atveras ar eksotisku pasifloras akordu, ko nomaina juteklisks un dziļš akvilārijas akords, Turcijas rozes absolūts, āda, vaniļa un silta pačūlijas pamatnots. Kā apgalvo kompozīcijas autors H. Fernandess, “Oud Maracujá” ir unikāls, juteklisks un acumirklī atkarību raisošs aromāts, kas spēj pārsteigt pat visizvēlīgākos smaržu pazinējus.
3. “Hibiscus Mahajád“
Tā ir pēcpusdiena, kas pavadīta austrumu tirgus labirintā. Ap četriem pēcpusdienā norimst karstums un šaurajās ieliņās sāk pulsēt dzīvība. Meistari steidz parādīt savus skaistākos darbus: lakotus koka izstrādājumus, daudzkrāsainu tekstilu, rotaslietas, garšvielas. Kad no skatiem un labumiem sāk griezties galva, ir īstais laiks atsvaidzināt sevi ar aukstu hibiska dzērienu, kam pievienotas piparmētras un kanēlis. Hibiscus MahaJád ir rožu, vaniļas, upeņu, piparmētru un garšvielu nošu kompozīcija, kas šo smaržu ekstraktu padara par vienu no Tibo Krivelli skaistākajiem stāstiem.
4. “Cuir InfraRouge“
“Iztēlojoties “Cuir InfraRouge“ aromātu, domās aizvien atgriezos pie neskaitāmiem vakariem, kas pavadīti kopā ar draugiem,” raksta “Maison Crivelli” dibinātājs Tibo Krivelli (Thibaud Crivelli). “Mūzikas festivālu nakts atmosfēra man priekšā pateica maigu, nedaudz graudainu un labi pazīstamu ādas noti. Acīs – spilgti lāzeri, rokās – viens no maniem iecienītākajiem kokteiļiem: aveņu daikiri. Tas iedvesmoja ķerties pie starojošā un dzīvīgā aveņu akorda.” Patiešām – “Maison Crivelli” darbs “Cuir InfraRouge” pārvērš ballīti aromātā – fluorescējošas neona gaismas, reibinoši kokteiļi, ritmiska mūzika, bārs ar koka galda virsmu, dīdžeja pults, nakts tumsa un tajā mirdzoši smaidi – tas viss saplūst atkarību raisošā kompozīcijā.
5. “Oud Stallion“
Citējam paša Tibo Krivelli (Thibaud Crivelli) teikto: “Kad sāku strādāt ar “Oud Stallion”, atgriezos pie atmiņām par zirgu skriešanās sacensībām, kuru laikā sajutu akvilālrijas aromātu. Piedzīvot sacensības – tas nozīmē sajust, kā zirgi un jātnieki saplūst ideālā simbiozē, bet ķermeni apņem pūļa enerģija un ne ar ko nesalīdzināma aizrautība. “Oud Stallion” man ir iespēja pastiprināt maņas, tā ir ķermeniskā sajūta brīdī, kad tiek šķērsots finišs, atklāta ar smaržu palīdzību.”