Vecāku ieteikumi, kā sagatavoties otrā bērna ienākšanai ģimenē
Otrā bērna gaidīšana bieži vien ir piepildīta ar priecīgu satraukumu – īpaši, ja pirmais bērns jau ar nepacietību gaida brālīti vai māsiņu. Tajā pašā laikā līdzās priekam nereti parādās arī bažas: kā tikt galā ar diviem bērniem, īpaši, ja arī pirmais vēl ir pavisam mazs?
Lai gan var mierināt sevi ar domu, ka citi vecāki to ir paveikuši, vietne WhatToExpect apkopojusi tieši divu bērnu vecāku pieredzi – kas viņiem palīdzējis pārmaiņu laikā un kas realitātē izrādījies noderīgs. Lūk, praktiski un sirsnīgi padomi topošajiem vecākiem.
Kā sagatavot pirmdzimto pārmaiņām
Par gaidāmo mazuli pirmajam bērnam stāstiet tad, kad paši tam jūtaties gatavi – vienalga, vai tas ir pēc pirmās ultrasonogrāfijas vai tad, kad vēders jau ir labi redzams. Dalieties savās sajūtās un iesaistiet bērnu gaidīšanas procesā.
Veidojiet pozitīvu priekšstatu par jauno lomu – uzsveriet, cik lielisks lielais brālis vai māsa viņš būs, cik īpaši būs būt diviem. Tas palīdzēs radīt lepnuma un piederības sajūtu.
Svarīgi arī fokusēties uz domu, ka grūtības būs pārejošas, bet ieguvums – milzīgs. Būt par divu bērnu vecākiem, īpaši, ja bērni sadraudzējas, nozīmē daudz siltu un skaistu mirkļu.
Praktiska sagatavošanās ikdienai
Uzticieties sev – jums jau ir prasmes, kas nepieciešamas, un jūs tās turpināsiet izmantot arī turpmāk. Otrreiz daudz kas vairs nav jauns.
Izmantojiet visu, kas palicis no pirmā bērna – apģērbu, mantas, ratus. Pieglabājiet lietas pārskatāmi, marķējot kastes ar izmēriem un sezonām, lai vēlāk viss būtu viegli atrodams.
Laikus izvērtējiet iespējamos atbalsta variantus – bērnudārzu, aukli, radiniekus vai draugus. Sarunājiet palīdzību, uz kuru patiešām varēsiet paļauties.
Ja pirmais bērns vēl ir mazs, mēģiniet savlaicīgi ieviest lielos attīstības soļus – podiņmācību, pāreju uz lielāku gultiņu –, protams, ņemot vērā bērna gatavību. Pēc mazuļa piedzimšanas šādas pārmaiņas visiem būs grūtākas.
Mājas, telpa un ikdienas ritms
Atgādiniet sev, ka bērniem ir pilnīgi normāli dalīt istabu. Nav nepieciešams steigties ar mājokļa paplašināšanu – vienkārši jāpieņem, ka mājas kļūs rosīgākas un “dzīvākas”.
Atbrīvojieties no liekā un iesaistiet pirmdzimto mājas kārtošanā – tas palīdzēs viņam justies nozīmīgam un mācīs atbildību.
Apsveriet iespēju izmantot ergosomu – arī tad, ja ar pirmo bērnu tā netika lietota. Tas atvieglos ikdienu, ļaus turēt rokas brīvas un nodrošinās mazulim drošību.
Emocionālā gatavība un attiecības ar bērniem
Gatavojoties dzemdībām, iedrošiniet sevi: šoreiz jūs zināt, kas notiek un ko gaidīt. Un pat tad, ja kaut kas būs citādi, jūs ar to tiksiet galā – tāpat kā pirmajā reizē.
Centieties neļauties vainas sajūtai par to, ka pirmais bērns vairs nesaņem visu uzmanību. Drīz vien viņš vairs neatcerēsies, kā tas bija būt vienīgajam, toties iegūs brāli vai māsu.
Ļaujiet pirmajam justies redzētam un svarīgam. Runājoties ar mazuli pirmdzimtā klātbūtnē, varat teikt: “Pagaidi, mazulīt, man tagad jāpabeidz kaut kas ar lielo māsu/brāli.” Tā uzmanība tiek sadalīta līdzsvaroti.
Atgādiniet sev un bērniem, ka kļūs vieglāk. Brīžos, kad emocijas sit augstu vilni, pasakiet pirmajam bērnam, ka viņu mīlat, atvainojieties, ja bijāt pārāk asi, un ejiet tālāk – bez sevis vainošanas.
Skats nākotnē
Atcerieties – pirmdzimtajam joprojām ir daudzas privilēģijas, un attiecības, kas ar viņu jau izveidojušās, neviens neatņems. Pārmaiņas ģimenē palīdz augt arī bērna personībai.
Koncentrējieties uz nākotni. Reiz bērni izaugs, un šis posms šķitīs neticami īss. Veltiet uzmanību katram bērnam, cik vien iespējams, pat ja reizēm tas nozīmē ļaut mazākajam mazliet pagaidīt.
Uzturiet pārliecību par sevi – jūs šo ceļu jau esat gājuši. Šoreiz jūs zināt, kas ir būtiski un kas – nē. Jūs jau esat pieredzējuši vecāki.
Un pats svarīgākais – gatavojieties milzīgai mīlestībai, kas piepildīs jūsu ģimeni, kad pirmajam bērnam pievienosies mazs brālītis vai māsiņa. To nekas nespēj aizvietot.