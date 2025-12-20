Gribas vēl vienu bērnu, bet prāts pilns ar bailēm. Ko ar tām iesākt?
Demogrāfiskā situācija Latvijā jau vairākus gadus rada bažas, un risinājumi tiek meklēti arī valsts līmenī – palielinās pabalsti ģimenēm, bērnudārzos kļūst vairāk pieejamu vietu, pakāpeniski aug minimālā alga. Tomēr pat šie uzlabojumi daudzām sievietēm neatņem iekšējo nedrošību. Tieši bailes nereti kļūst par iemeslu atlikt vai pilnībā atteikties no domas par vēl vienu bērnu.
Svarīgi gan atcerēties – baidīties, domājot par ģimenes pieaugumu, ir normāli. Tas drīzāk liecina par atbildīgu attieksmi, nevis vājumu. Tomēr zināmais teiciens par bailēm ar “lielām acīm” bieži vien izrādās patiess. Dažkārt palīdz atklāta saruna ar tuvu cilvēku, citreiz – konsultācija pie speciālista. Ir situācijas, kad vienkārši vajadzīgs laiks, lai sajūtas nosēstos un kļūtu skaidrākas.
Biežākās bažas, kas attur sievietes no domas par vēl vienu mazuli
Finansiālā drošība.
Šīs bailes ir loģiskas un viegli saprotamas. Tautā klīst teiciens, ka katrs bērns nāk ar savu “maizīti”, taču realitātē vecākiem tā tomēr jāgādā pašiem. Tajā pašā laikā daudzas ģimenes atzīst – līdz ar bērna ienākšanu dzīvē parādās arī papildu motivācija, jauni risinājumi un spējas pielāgoties.
Nestabilā situācija pasaulē.
Domājot par notikumiem ārpus Latvijas robežām, bažas par bērnu nākotni šķiet neizbēgamas. Taču ir arī otra puse – gaidot ideālu drošības sajūtu, var pienākt brīdis, kad laiks vienkārši ir pagājis. Šeit nav universālas atbildes, un bieži vien vienīgais kompass ir pašas sajūtas un intuīcija.
Vai pietiks spēka un resursu vēl vienam bērnam?
Neviens nevar paredzēt, kāds būs nākamais mazulis – mierīgs vai prasīgs, viegli aprūpējams vai izaicinošs. Ja šaubas ir spēcīgas, reizēm gudrākais risinājums ir dot sev pauzi – ļaut vecākajiem bērniem paaugties un sev atgūt enerģiju.
Bailes, ka nepietiks mīlestības.
Lai gan šīs bažas mēdz parādīties, tās reti atbilst realitātei. Mīlestība nav resurss, kas dalās un samazinās – parasti tā tieši vairojas. Grūti atrast piemērus, kur vecākiem patiešām “pietrūktu” mīlestības saviem bērniem.
Attiecību pārbaudījums.
Bērna piedzimšana var kļūt par nopietnu izaicinājumu pat stabilām partnerattiecībām, īpaši, ja ģimenē jau ir bērni. Tomēr tas nav likumsakarīgs scenārijs. Daudzi pāri piedzīvo tieši pretējo – ciešāku saikni un kopības sajūtu. Šīs ir bailes, par kurām ir svarīgi runāt ar partneri atklāti un godīgi, jo lēmums par bērnu vienmēr ir kopīgs.