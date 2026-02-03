Puika nopeld četrus kilometrus haizivju pilnā okeānā Austrālijā, lai izglābtu mammu, jaunāko brāli un māsiņu
13 gadus vecs austrāliešu puika izglāba savas mammas, jaunākā brāļa un māsiņas dzīvību, kurus spēcīgais vējš bija aiznesis atklātā jūrā. Pustumsā un viļņos Ostins Eplbijs nopeldēja četrus kilometrus, lai nokļūtu krastā un izsauktu glābējus.
Vietējā policija paziņoja, ka ģimene pagājušo piektdien bija devusies braucienā ar SUP dēļiem un kajakiem, kad spēcīgais vējš peldlīdzekļus aizpūta tālu okeānā.
Vispirms Ostins airēja uz krastu ar kajaku, taču tas sāka pildīties ar ūdeni, tādēļ atlikušo attālumu — četrus kilometrus — viņš veica peldus.
“Ne šodien, ne šodien, ne šodien, man bija jāturpina peldēt,” Ostins vēlāk atzinās intervijā par prātā pazibējušajām domām peldēšanas laikā. Savā ziņā tā bija atsauce uz kulta seriālu “Troņu spēle”, kur kādā epizodē paukošanas skolotājs saka vienai no galvenajām varonēm Arjai Starkai: “Ir tikai viens dievs, un viņa vārds ir Nāve. Un ko mēs sakām Nāves dievam? “Ne šodien!””.
Brīvprātīgo jūras glābšanas dienesta “Naturaliste Volunteer Marine Rescue Group” vadītājs Pols Breslands Ostina rīcību raksturoja kā “pārcilvēcisku”. “Viņš peldēja, kā pats saka, pirmās divas stundas ar glābšanas vesti,” viņš izteicās “ABC News”. “Drosmīgais puika padomāja, ka netiks līdz krastam ar vesti, tādēļ to novilka un pārējās divas stundas nopeldēja bez glābšanas vestes.”
Ostinam izdevās izsaukt palīdzību ap plkst. 18 pēc vietējā laika, un tika uzsākta vērienīga triju okeānā palikušo meklēšanas operācija. Pēc divarpus stundām apmēram 14 kilometru attālumā no krasta ar glābšanas helikopteru izdevās atrast pie SUP dēļa pieķērušos Ostina 47 gadus veco māti Džoanu, 12 gadus veco brāli un 8 gadus veco māsu. Ostina mamma atzina, ka to desmit stundu laikā, ko visi palikušie turējās pie saviem SUP dēļiem, viņi centās uzturēt mundru garu ar dziesmām un jokiem. Tomēr noturēties pie dēļa kļuva aizvien grūtāk, jo viļņi kļuva aizvien lielāki.
Savukārt inspektors Džeimss Bredlijs atgādināja, cik svarīgi ir atcerēties to, cik strauji var mainīties apstākļi okeānā. “Par laimi, visi trīs bija uzvilkuši glābšanas vestes, kas viņiem palīdzēja izdzīvot,” viņš izteicās vietējiem medijiem.
Ostina Eplbija varonīgais peldējums un viņa ģimenes izglābšanās ir jo vairāk apbrīnas vērti, jo tas viss noticis ūdeņos, kur mēdz saimniekot nereti peldētājiem uzbrūkošās haizivis.
Austrālija tradicionāli ir viena no galvenajām haizivju uzbrukumu vietām pasaulē, skaita ziņā atpaliekot tikai no ASV Floridas štata, taču Austrālijā visvairāk notiek nāvējošie uzbrukumi. Rietumaustrālijas štatā kopš 2000. gada no haizivju zobiem gājis bojā 21 cilvēks, pēdējais šāds uzbrukums notika 2025. gada 10. martā, kad pie paša krasta lielā baltā haizivs saplosīja 37 gadus vecu sērfotāju, kura ķermenis tā arī netika atrasts.