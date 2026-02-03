Nogalināts bijušā Lībijas līdera Kadafi dēls
Nogalināts viens no bijušā Lībijas līdera Muamara Kadafi dēliem - Saifs al-Islāms Kadafi.
Saskaņā ar Saūda Arābijas televīzijas kanāla "Al-Hadath" sniegto informāciju 53 gadus vecais Saifs al-Islāms nogalināts netālu no Zintānas pilsētas Lībijas rietumos. Kā tiek apgalvots, viņš nošauts savā dārzā, kurā viņu pārsteidza četri uzbrucēji.
"Al-Hadath" ziņo, ka Kadafi dēls nogalināts pēc tam, kad izcēlās sadursme starp divām bruņotām grupām, no kurām viena -vēlējās viņu aizturēt. Saifa Kadafi politiskais padomnieks Abdulla Otmans vietnē "Facebook" apstiprinājis bijušā Lībijas līdera dēla nāvi, tomēr notikušā detaļas nav precizējis.
Saifs al-Islāms Kadafi bija Muamara Kadafi otrais dēls. Muamars Kadafi Lībijas līderis no 1979. līdz 2011. gadam. Lai gan Saifs neieņēma oficiālus valsts amatus, līdz režīma krišanai 2011. gadā viņš valstī vadīja ārpolitiskās sarunas un risināja iekšpolitiskos jautājumus. Starptautiskā Krimināltiesa 2011. gadā izsludināja Saifu Kadafi starptautiskā meklēšanā - divi apsūdzības punkti bija saistīti ar noziegumiem pret cilvēci, tomēr Kadafi tiesai netika izdots.