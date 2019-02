Portāls huffingtonpost.com dalās padomos, kādus jautājumus paziņas vai svešinieki nereti uzdod sievietēm grūtniecības laikā, un kā uz šiem jautājumiem reaģēt. Pirmo reizi jautājums: „Kurā mēnesī tu jau esi?” varbūt viesīs sejā plašu smaidu, bet pēc piecpadsmitā „Vai es varu pieskarties tavam vēderam?” tu varbūt jau būsi gatava paklausīt mammai, kura tev bērnībā mācīja nerunāt ar svešiniekiem.

1. Tev būs zēns vai meitene?

Šis jautājums, protams, nav nekas ārkārtējs, ja to jautā bērna tēvs vai vecvecāki. Bet, ja to jautā cilvēks, kuru pazīsti tikai garāmejot? Vai tiešām viņam tas jāzina? Rodas nepatīkamas sajūtas, jo nav starpības, kādu atbildi tu sniegsi, - svešinieks, visticamāk, atbildēs, ka viņam ir nojauta, kura nebalstās uz nekādiem loģiskiem secinājumiem, ka jūsu mazulis būs puisītis, kad tā patiesībā būs meitene vai otrādi. Vienkārši ļauj viņam izbaudīt viņa „precizitātes” mirkli.

2. Vai plāno mazuli barot ar krūti?

Vai tu jautātu svešiniekiem, kādi ir viņu nākotnes plāni saistībā ar krūtīm? Nē. Lai gan tas jau ir strīdīgs jautājums, bet - kāda starpība svešam cilvēkam, kā tiks barots tavs mazulis? Tā vietā, lai asprātīgi atbildētu – mans bērniņš nepanesīs laktozi, vienkārši ļauj viņam ar šo jautājumu nodarbināt prātu, neko neatbildot.

3. Vai viņš ir bērna tēvs?

To svešinieks, visticamāk, pajautās par vīrieti, ar ko kopā vienkārši ej pa ielu, vai ar kolēģi, ar kuru kopā draudzīgi pusdieno. Pēkšņi visiem šķitīs – jā, tas ir vīrietis, kas padarījis sievieti par māti. Vienkārši atbildi – jā. Un turpini savas ikdienas gaitas. Jo tici vai nē, lai kādu atbildi tu sniegtu, jautātājs tāpat domās savu.

4. Vai tu gatavojies dzemdēt dabiski? Vai ar ķeizargriezienu?

Kāpēc vispār svešiem cilvēkiem to nepieciešams zināt? Nav pareizas atbildes uz šo jautājumu - saki jā vai nē, atbilde tāpat izskatīsies vienāda.

5. Vai drīkstu pieskarties tavam vēderam?

Šo jautājumu uzreiz var uzskatīt par ļoti aizskarošu, jo uz vārdu „vēders” ikviens drīkst atļauties nereaģēt, ja vien runa nav par Ziemassvētku vecīti. Neskatoties uz to, ka ir ļoti maz situāciju, kurās sveši cilvēki drīkstētu pieskarties citu vēderiem, ieteicams tomēr teikt „jā”. Jo cik gan cietsirdīgam būtu jābūt cilvēkam, lai neļautu otram pieskarties dzīvības sākumam?

6. Vai grūtniecība bija plānota?

Ja vien tu neesi tīne vai puritāniskā garā mājmācībā skolota būtne, tev ir nojausma no kurienes rodas bērni, un kā no to radīšanas atturēties. Ja tev ir bijis sekss bez izsargāšanās – tātad bērniņš bijis plānots. Ja tomēr nesaproti, kā tas varēja notikt, - apsēdies un padomā vēl.

7. Kā tu jūties?

Esmu stāvoklī – kā gan es varētu justies? Man tik tikko pietiek enerģijas, lai tiktu galā ar visu pārtikas daudzumu, ko esmu apēdusi. Uz šo jautājumu labāk vienkārši pateikt – „Lai tev arī laba diena” un turpināt savas gaitas, jo realitāte ir – nevienu patiesībā neinteresē tavas problēmas.

8. Kur tu grasies dzemdēt?

Tik tiešām? Šāds jautājums no sveša cilvēka ir absurds – pajautā, vai jautājuma uzdevējs vēlas piedalīties dzemdībās? Vai atsūtīs apsveikuma kartīti vai varbūt vēlas pārgriezt nabassaiti? huffingtonpost.com iesaka notēlot viltus kontrakcijas un novaidēties – „šeit un tagad”.

9. Kad paredzētas dzemdības?

Šis jautājums, iespējams, tiks jautāts vēl ilgi pirms noteiktā dzemdību termiņa, un pēc tā gatavojies atbildēt uz vēl vienu - par cik kilogramiem esi pieņēmusies svarā? Tev nav uz to jāatbild, vari aši attraukt - „Un kas jūs būtu? Mans ārsts?”

Lai nu kā – vienīgā lieta, ko grūtnieces ienīst vairāk par piespiedu pagaidu atturēšanos no seksuālajām attiecībām, ir sarunas ar svešiniekiem, kuri uzdod dažādus muļķīgus jautājumus.

