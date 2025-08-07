Žurnāls “Vogue” augustā uz vāka demonstrē mākslīgā intelekta radītu modeli
Modes un stila žurnāls “Vogue” augusta numurā pārsteidzis ar jaunu supermodeli uz vāka. Tikai ir nianse – šī sieviete nav īsta, bet mākslīgā intelekta radīta.
Arī iekšlapās viņa pozē dažādās drēbēs, reklamējot “Guess” vasaras kolekciju. Lappuses stūrī maziem burtiem rakstīts, ka modeli izveidojusi datorprogramma. “Vogue” norāda, ka tā bijusi reklāmdevēja, nevis redakcijas izvēle.
Lētāk par supermodeli
Reklāmas autori ir britu mākslīgā intelekta risinājumu kompānija “Seraphinne Vallora”, tās dibinātājas Valentīna Gonsalesa un Andrea Petresku BBC atklājušas, ka pie viņām vērsās “Guess” dibinātājs Pols Marsiano. “Mēs viņam sagatavojām desmit modeļu “melnrakstus”. Viņš izvēlējās vienu bruneti un vienu blondīni, un mēs turpinājām darbu ar tām,” atklāj Gonsalesa.
Lai panāktu tiešām labu rezultātu, var paiet pat mēnesis, un arī datormodele neizmaksā lēti – “Seraphinne Vallora” honorārs var sasniegt pāris simtus tūkstošu eiro.
Tomēr kampaņa ar supermodeli, piemēram, Žizeli Bundhenu, modes namam izmaksātu pusmiljonu līdz diviem miljoniem dolāru vai pat vairāk, ar pazīstamu, bet ne augstākā ranga modeli 100 000 līdz 500 000 dolāru. Un tā ir atlīdzība tikai modelei, bet ir arī citi izdevumi.
Datorprogramma stereotipu varā
Pērn “Dove” startēja ar reklāmas kampaņu, lai parādītu mākslīgā intelekta “aizspriedumaino dabu”. Programmai uzdeva radīt visskaistāko sievieti pasaulē, bet rezultāts bija cita no citas teju neatšķiramas slaidas, gaišādainas blondīnes ar zilām acīm.
Pēdējos gados modes nozare centusies lauzt stereotipus, gan ar melnādainām modelēm, gan musulmaņu lakatā, gan “plus size” izmērā. Jaunais “Vogue” veikums rada bažas, ka gaidāma atgriešanās pie vecajiem standartiem. Turklāt ir modeles, kas pat atsakās no “fotošopa” un neļauj pārveidot viņu bildes, bet mākslīgais intelekts nāk ar savu perfekcionismu.
Uz daudz ko varēs ietaupīt
Noraizējušies ir modes nozares darbinieki – modeles fotosesijā piedalās liela komanda, ne tikai fotogrāfi, bet arī stilisti, grimētāji, ģērbēji, savs labums ir pat šoferiem un krāvējiem. “Seraphinne Vallora” pie šīm bildēm strādāja pieci darbinieki, kas noteikti bija lētāk un savā ziņā vieglāk.
“Seraphinne Vallora” īpašnieces gan iebilst, ka šī tehnoloģija darbu neatņems, ir “papildinājums, nevis paredzēta modeļu aizstāšanai”. Turklāt arī šajā gadījumā nepieciešama īsta modele un fotogrāfs, lai redzētu, kā apģērbs izskatās reālam cilvēkam.
Tomēr uzņēmuma mājaslapā skaidri norādīts, uz ko var ietaupīt – nav vajadzīgas “dārgas dekorācijas, vizāžisti, laukumu īre, ainas noformējumu, fotogrāfi, komandējumu izdevumi un modeļu nolīgšana”.