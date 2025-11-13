Kā bērniņš nokārtojas mammas vēderā?
Topošajiem vecākiem mēdz būt daudz dažādu jautājumu, tostarp pavisam neierasti. Piemēram, par to, kā bērniņš, esot mammas puncī, čurā un kakā. Jo viņš taču saņem uzturvielas!
Patiešām - mazulis mātes vēderā saņem dažādas uzturvielas no pārtikas un visa cita, ko māmiņa uzņem. Taču viņa zarnu trakts vēl nestrādā tā, kā to izprotam mēs – nav peristaltikas, nenotiek barības virzība gremošanas sistēmā un līdz ar to bērniņam nav vajadzības kakāt.
Tomēr gadās, ka augļūdeņos nokļūst mekonijs – lipīga, tumši zaļa masa, kas būs jaundzimuša bērna pirmā vēdera izeja. Šādos gadījumos augļūdeņi arī iekrāsojas zaļgani. Visbiežāk tā notiek, kad grūtniecības vai dzemdību laikā bērniņš piedzīvo hipoksiju jeb skābekļa trūkumu. Viņa muskuļi atslābst un notiek vēdera izeja. Tāpat mekoniāli augļūdeņi var būt vēstījums par piedzīvotu stresu vai arī tas var būt fizioloģisks process grūtniecībā, kas ilgāka par 40 nedēļām – tā būs zīme, ka bērniņa gremošanas trakts ir pilnvērtīgi attīstījies.
Lai bērns labi justos mammas puncī, ļoti svarīga ir pareiza placentas darbība un normāls augļūdeņu daudzums. Placentas funkcijas un augļūdeņu cirkulācijas traucējumi var rezultēties ar dažādām grūtniecības patoloģijām.
Pēc bērna piedzimšanas piedzimst arī placenta vai problēmu gadījumā to izoperē. Un ļoti drīz pēc dzemdībām pārstāj pulsēt nabassaite, to pārgriež. Šajā brīdī bērna organisms jau ir patstāvīgs, no mātes neatkarīgs: viņš pats elpo, pats sagremo ēdienu un viņa zarnu trakts sāk darboties tā, kā to izprotam mēs.