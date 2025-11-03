Iznācis ceļvedis, kā audzināt bērnu pēc Skandināvijas principiem un neņemt visu tik nopietni
Latviešu valodā iznācis asprātīgs ceļvedis vecākiem par bērnu audzināšanu, kā teikt, vikingu stilā. Tā ir ideāla lasāmviela vecākiem, kuri ir noguruši pārmērīgi kontrolēt savu bērnu dzīvi un meklē veidus, kā mājās ieviest vairāk miera un dot bērniem brīvību, pašiem nezaudējot veselo saprātu.
Helēnas Raselas grāmata “Kā izaudzināt vikingu” (How to Raise a Viking) ir humoristisks, iedvesmojošs un uz zinātniskiem pētījumiem balstīts skatījums par bērnu audzināšanu Ziemeļvalstu stilā. Tas domāts vecākiem, kuri vēlas audzināt bērnus ar lielāku brīvību, pašpārliecinātību un dzīvesprieku.
Helēna Rasela ir arī starptautiskā bestsellera The Year of Living Danishly autore, kurā viņa pētīja dāņu laimes noslēpumus un to, kā tie atšķiras no britu dzīves pieejas. Savā jaunākajā darbā autore pievēršas Skandināvijas bērnu audzināšanas filozofijai, kas apvieno brīvību, dabiskumu un emocionālo noturību.
Kā ziemeļnieki audzina laimīgus un drošus bērnus
Pārcēlusies uz dzīvi Dānijā, H. Rasela atklāja, ka skandināvu bērni ir audzināti pavisam citādi – viņi spēlējas ārā jebkuros laikapstākļos, tiek iedrošināti risināt problēmas patstāvīgi un attīsta emocionālo noturību jau no mazotnes.
Grāmata aicina iepazīt bērnu audzināšanas metodes Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Islandē un Somijā, skaidrojot, kā šajās valstīs bērni kļūst par neatkarīgiem, laimīgiem un sabiedriski aktīviem cilvēkiem.
Autore ar humoru un dzīvesgudrību atklāj pārsteidzošus faktus – bērni guļ ārā arī -20 °C temperatūrā, mācās apieties ar nazi un cirvi, un viņu audzināšanā liela loma ir saiknei ar dabu, dabiskumam un vienkāršībai.
Vecākiem, kuri meklē līdzsvaru un mieru
Grāmata “Kā izaudzināt vikingu” nevis aicina bērnus padarīt par vikingu karotājiem, bet gan iedvesmo atrast mieru un līdzsvaru audzināšanā. Tā piemērota vecākiem, kas noguruši no pārmērīgas kontroles un vēlas saviem bērniem dot vairāk brīvības, pašiem nezaudējot veselo saprātu.
“Šī grāmata palīdzēs ikvienam vecākam! Asprātīga un informatīva,” saka Meiks Vikings, “Mazā hygge grāmata” autors.
Par autori
Helēna Rasela (Helen Russell) ir Dānijā dzīvojoša britu žurnāliste, lektore un bestselleru autore. Bijusī marieclaire.co.uk redaktore šobrīd ir Guardian Skandināvijas korespondente, kā arī publicējas The Times, National Geographic, Wall Street Journal un citos starptautiskos medijos.
Viņas darbi ir tulkoti vairāk nekā 20 valodās, un viņa uzstājas ar lekcijām tādās organizācijās kā Google, Novo Nordisk, LEGO un Bupa. Raselai piemīt pētnieciska pieeja, humors un spēja atklāt unikālas kultūras nianses, kas padara viņas darbus iedvesmojošus un dzīvi apliecinošus.
Grāmatu no angļu valodas tulkojusi Madara Bernharda-Ādamsone.
Ir pieejama arī e-grāmata.