Viss griežas tikai ap viņu. Kāpēc “jaukas draudzības" ne vienmēr ir veselīgas?

Saskaņā ar objektu attiecību teoriju mēs mēdzam stāties draudzībā ar neapzinātām projekcijām: mēs redzam citus caur savu cerību, neapmierināto vajadzību vai idealizētā "es" prizmu. Tomēr, kad cilvēka realitāte vairs nevar atbalstīt fantāziju, mēs piedzīvojam sabrukumu — bieži vien to pavada apjukums, īgnums vai pat bēdas. Šī pāreja no idealizācijas uz vilšanos ir sāpīga, bet nepieciešama. Tā signalizē, ka psihe vairs nevar sevi izkropļot, lai saglabātu vienvirziena saikni. Psihoanalītiķis Donalds Vinikots aprakstījis viltus "es" kā aizsardzības mehānismu, kas ļauj mums uzturēt attiecības, apspiežot savas patiesās vajadzības, vēlmes vai diskomfortu. Nedrošās attiecībās viltus "es" darbojas kā fasāde. Tomēr laika gaitā šī tikt galā stratēģija noved pie dziļa izsīkuma, rūgtuma un attālināšanās no īstā "es". Kad cilvēks sāk just "dziļu aizvainojumu" pret kādu, kuru viņš kādreiz uzskatīja par tuvu draugu, pēc Vinikota domām, tā ir autentiskā "es" parādīšanās, kas beidzot ir pietiekami stiprs, lai atpazītu nesaderību un atkāptos no kopīgās drošības ilūzijas. Šajā gadījumā draugam vai vismaz pašam ir veselīgi skaidri pateikt: "Es vairs nejūtos emocionāli drošs šajās attiecībās." Tās nav dusmas; gluži pretēji, tas ir skaidrs signāls, kas ir nepieciešams mūsu garīgajai veselībai. Turklāt šis ir ļoti svarīgs posms psihodinamiskajā attīstībā. Patiesa draudzība neaprobežojas tikai ar virspusējām patīkamām frāzēm. Tā ir par mūsu komfortu un brīvību paust savu patieso "es" ar citiem. Atcerieties, ka, ja mēs nevaram būt autentiski, atkāpšanās nav padošanās pazīme - tā ir drosmīga pašcieņas, integritātes un nervu sistēmas atjaunošanas izpausme, raksta Psychology Today.