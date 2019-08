Ja tu kontaktējies ar citu cilvēku tik emocionāli intīmā līmenī, ka jau emocionālā ziņā attālinies no sava partnera, tas var būt tikpat kaitīgi attiecībām kā seksuālā neuzticība. Un, ja uzskatāt sevi par pāri, šādas situācijas var izvērsties diezgan divdomīgi.

Lūk, dažu ekspertu domas par to, kas īsti ir emocionālā krāpšana.

“Emocionāla krāpšana var būt jebkas, kas sevī ietver emocionālas enerģijas sniegšanu ārpus attiecībām vai laulības,” saka seksa terapeite Kendisa Kūpere-Loveta. “Emocionāla krāpšana var būt jebkas, kas tiek atņemts attiecībām.”

Protams, robeža dažkārt ir slidena, un dažkārt var būt grūti piefiksēt, kad notiek emocionāla krāpšana. Turklāt to ir vieglāk noslēpt.

Tomēr parasti emocionālā krāpšana ietver sarunas, kurās emocionāla saikne attīstās intīmas pievilcības kontekstā, skaidro klīniskā psiholoģe Dr. Katalina Lausina. Tiek gudroti flirta pilni teksti, bārstīti tikai diviem iesaistītajiem cilvēkiem saprotami joki un komplimenti, kuru laika gaitā kļūst arvien vairāk.

“Fiziskā tuvība bieži vien nav šādu attiecību sastāvdaļa — bet tāpat. Iespējams, ka šajās jaunajās attiecībās valda fiziska pievilcība, bet šī līnija nav šķērsota. Tas bieži ļauj partneriem iesaistīties emocionālā krāpšanā, lai šīs attiecības "legalizētu" un izskaidrotu kā pieņemamas. Tomēr krāpšanas galvenā pazīme ir slepenība vai maldināšana. Tāpēc ir pierādīts, ka emocionālā krāpšana tiek uztverta kā vairāk destruktīva esošajām attiecībām [nekā seksuāla neuzticība].”

Kāda starpība starp emocionālo krāpšanos un draudzību?

“Bet mēs esam tikai draugi,” saka tavs mīļotais. Terapeite Kūpere-Loveta paskaidro: “[Draudzība] neņem neko no tavām pašreizējām attiecībām.” Tā nemazina tavu emocionālo ieguldījumu tajās.

Savukārt, iesaistoties emocionālā dēkā, tu droši vien nodibini daudz ciešākas un dziļākas attiecības nekā ar platoniskiem draugiem. “Emocionālas dēkas var sākties kā draudzība, savukārt, kad tuvība pieaug vai saikne kļūst biežāka un intensīvāka, attiecības attīstās.”

Terapeite piebilst, ka draudzībā parasti ir robeža, cik daudz no sevis mēs tajā ieguldām, savukārt, emocionāli krāpjoties, mūsu emocionālā enerģija ir līdzīga tai, kāda ir romantiskās attiecībās. “Tieši tāpēc emocionāla krāpšana var būt bīstama,” viņa saka.

Turklāt, iespējams, tu esi domājusi par šo cilvēku kailu, pat ja jums nav bijis seksa. Un šādas domas tev tiešām nerodas par pārējiem draugiem.

Kāpēc emocionālā krāpšana var būt bīstamāka par seksuālo neuzticību

Iesaistoties emocionālā dēkā, tu būtībā "atslēdzies" no savām patstāvīgajām attiecībām. "Daudz tavas enerģijas aiziet šajās "otrajās" attiecībās. Šīs paralēlās attiecības tevi emocionāli "pabaro", tāpēc lietas, kas tev parasti būtu vajadzīgas no partnera, tev vairs nevajag. Jo tu to saņem citur," skaidro Kūpere-Loveta. “Un tas var izraisīt emocionālu atsvešināšanos starp partneriem.”

Pētījumi ir atklājuši - emocionāla krāpšana patiesībā ir daudz bīstamāka nekā fiziska krāpšana. “Seksuālā dēkā tas ir tikai un vienīgi sekss bez emocionālas piesaistes (ja vien tā nav sākusies),” saka seksa terapeite. Taču, ja ir iesaistītas jūtas, cilvēkam var būt grūtāk izrauties un pat izbeigt savas pašreizējās attiecības ar šo jauno “emocionālo” partneri, viņa skaidro.

Vai tevi var vainot emocionālā nodevībā?

Ja sajūti, ka situācija kļūst divdomīga, klīniskā psiholoģe Dr. Lausina iesaka distancēties no jaunā partnera un uzdot sev dažus jautājumus. Piemēram, kāpēc es nevēlos pastāstīt savam partnerim par šīm jaunajām attiecībām? Kādas ir manas vajadzības, kuras netiek apmierinātas esošajās attiecībās, un kuras tagad tiek apmierinātas šajās jaunajās attiecībās? Kā es cenšos strādāt pie savām patstāvīgajām attiecībām, ja distancējos no tām, iesaistoties šajā emocionālajā dēkā?

“Ir svarīgi zināt, kad esi pārkāpis robežu, kas var kaitēt attiecībām, un pārtraukt šo aizraušanos. Vai arī noteikt robežas,” saka Kūpere-Loveta. “Izvērtē, vai esi laimīgs savās pašreizējās attiecībās. Vai arī izdomā, ko patiesībā vēlies, un pieņem lēmumu, vai turpināt attiecības vai doties katram savu ceļu.”

