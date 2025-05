Vai omītei ar mazbērnu ir jārunājas par “TikTok” jeb Kāds ir moderns vecvecāks

Arī pie mums, Latvijā, tāpat kā visā pasaulē, vecvecāki ir dažādi. Tas, kādi ir cilvēki vecvecāku lomā, izriet no daudzām lietām – no viņu pieredzes ar saviem vecvecākiem, no šā brīža situācijas, no attiecībām ar saviem pieaugušajiem bērniem, no veselības stāvokļa un citiem aspektiem. Tomēr tendences rāda, ka vecvecāki ilgāk saglabā jauneklīgumu, veselību, ir sprigani, ekonomiski aktīvi un ir darbīgi arī savos hobijos, ja dzīvo atsevišķi no saviem pieaugušajiem bērniem. Tas nozīmē, ka vecvecāki nav tik ļoti iesaistīti savu mazbērnu pieskatīšanā un aprūpēšanā, kā tas bija pirms vairākiem gadu desmitiem.