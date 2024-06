Kā tas ir - balansēt uz nāves robežas? Stāsta ezoteriskā filozofe Zanda Erbss, kura to pieredzējusi pati

Ja parādās disharmonijas sajūta, konkrēto vēlmi derētu uzmanīgi paanalizēt. No kurienes tā nāk? Vai to nav iedvesis kāds no malas? Ko tu iegūsi, to piepildot? Tāda analīze ir ļoti svarīga, jo var izrādīties, ka tev pašam nemaz to nevajag.