Raimonds Pauls pēc māsas nāves satuvinājies ar radiem

Maestro izteicās arī par nākotnes iecerēm: “Mans uzdevums vairāk ir domāt par to, kā saglabāt viņas piemiņu un mantojumu. Sanāk, ka esmu galvenais atbildīgais par to visu. To es arī izdarīšu. Edītes bijušo dzīvokli izveidosim par darbnīcu, kur pamatā glabāsies visi viņas darbi, tur arī satiksies viņas draugi; varēs rīkot gan muzikālos vakarus, teātra, mākslas notikumus. To darbu viņai ir daudz, un ļoti labi, ka tos var parādīt. Kad tas būs nākamreiz, es nezinu, jo izstādi uzrīkot nav tik vienkārši, bet noteikti vienreiz pa gadu to izdarīsim. To visu uzņemas Guna. Es viņai pilnībā uzticos, es jau esmu tikai tāds uz papīra saimnieks. Pats biju Edītes dzīvoklī pēc viņas aiziešanas. Paspējām jau logus nomainīt, sakārtojām elektrības lietas, lēnā garā savedīsim visu kārtībā. Katrā ziņā saglabāsim to Edītes atmosfēru, tāpēc neko nekrāsosim un izkārtojumā nemainīsim. Bet apsardzi gan uzlikām.”