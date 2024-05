Skumjš pieredzes stāsts: "Izšķīros ar vīru viņa neuzticības dēļ, taču izrādījās, ka vainīgs ir kaimiņš"

Ar šo neticamo stāstu vietnē Reddit dalījās pati sieviete, kura pārdzīvojusi iespējamo vīra neuzticību. Viņa neslēpa, ka bijusi sagrauta, kad pirms gada saņēmusi ziņu, ka vīrs, ar kuru viņa ir precējusies astoņus gadus, izmanto iepazīšanās lietotni. “Kādu vakaru es saņēmu Facebook ziņu, ka mans vīrs čato un apmainās ar kailfoto ar citām sievietēm Tinder,” atklāja varone. Sazinoties ar vienu no sievietēm, ar kurām it kā sarunājās viņas vīrs, sieva savām acīm redzēja ekrānšāviņus un sarunas fotogrāfijas. Sašutusi viņa nolēma pati instalēt Tinder - iepazīšanās lietotni, ko it kā izmantoja viņas vīrs, - lai atrastu viņa profilu. “Es biju patiešām pārliecināta, ka viņš mani krāpj. Tajā vakarā mums bija briesmīgs strīds. Pat mana ģimene ieradās pie mums, lai glābtu situāciju un nomierinātu mūs. Taču viss izvērtās vēl trakāk, kad mans brālis sagrāba manu vīru un iesita viņam. Kaimiņi izsauca policiju, un manam vīram tika lūgts sapakot mantas un uz kādu laiku pārcelties citur. Drīz pēc tam mēs izšķīrāmies,” savas dzīves dramatiskākos brīžus atceras Reddit lietotāja.