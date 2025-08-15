Šādus video Sanktpēterburgas apgabalā uz robežas ar Igauniju filmē jaunā Krievijas paaudze
Soctīklā "X" parādījies video, kura saturs dažus uzvedinājis uz pārdomām par to, cik liela ir iespēja, ka jaunā Krievijas paaudze būs savādāka, nekā viņu vecāki vai vevecāki, kuriem jau izsenis iestāsta, ka Rietumi - tas ir ļaunums, pret kuru jācīnās...
Daži latviešu komentētāji uzskata, ka nekādas labās izmaiņas nav gaidāmas, vēršot uzmanību uz konkrēto video: "Šādus video Ļeņingradas (tagad Sanktpēterburgas) apgabalā uz robežas ar Eiropas Savienību ieraksta orku jaunā paaudze."
Komentētājs spriež, ka jauno krievu paaudzi jau no bērnības māca ienīst Rietumus un visu, kas saistīts ar civilizētām valstīm.
"Nav vērts dzīvot ilūzijās un domāt, ka lielākā daļa krievijas jauniešu ir pacifisti vai ka pēc pāris paaudzēm kaut kas mainīsies viņu galvās. Vienus okupantus nomainīs citi. Naids pret kaimiņiem ir vienīgais produkts, ko krievijas pilsoņi var piedāvāt eksportam," teikts komentāros pie video.
Video redzams, kā jauns puisis uz Narvas pils pusi, kur izkārti Igaunijas, Eiropas Savienības un Ukrainas karogi, aizmet akmeni, bet fonā krievu valodā dzirdams klāt pielikts teksts: "Uguni pa to sūda hutoru. Krasavčiks (Skaistulis)." (Ar vārdu khutor apzīmē apdzīvotu vietu laukos Austrumeiropas valstīs).