Latvijā akūti trūkst audžuģimeņu - aicina atsaukties cilvēkus, kuri gatavi atvērt savu sirdi un mājas bērniem

Pēdējo piecu gadu laikā divkārt samazinājies to ģimeņu skaits, kas gada laikā iegūst audžuģimenes statusu. Tāpat samazinājies arī to audžuģimeņu skaits, kuras uzņem bērnus. Savukārt to bērnu skaits, kuru vecākiem tiek pārtrauktas aizgādības tiesības, saglabājas nemainīgi liels. Par audžuģimeņu trūkumu liecina gan statistikas dati, gan jomas speciālistu – bāriņtiesu, sociālo dienestu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru speciālistu ikdienas novērojumi. Rezultātā bērni, kuru vecākiem atņemtas aizgādības tiesības, ilgstoši uzturas krīzes centros vai nonāk ārpusģimenes aprūpes institūcijās.