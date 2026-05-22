Lai treniņbikses nav vienīgais, ko vilkt - uzņēmums no Vangažiem rada apģērbu cilvēkiem ratiņkrēslā
Sociālais uzņēmums “Vilber’s” rada funkcionālu un mūsdienīgu adaptīvo apģērbu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, īpaši ratiņkrēslu lietotājiem. Uzņēmuma mērķis ir apvienot komfortu, neatkarību un estētiku, lai taptu apģērbs, kas pielāgots reālām ikdienas vajadzībām. “Vilber’s” izstrādātie risinājumi palīdz cilvēkiem justies ērtāk un pilnvērtīgāk iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. “Pastaiga” sarunājas ar zīmola vadītāju Zani Bērziņu.
Izaicinājumi
Pēc statistikas aptuveni viens procents pasaules iedzīvotāju pārvietojas ratiņkrēslā. Te arī atbilde uz jautājumu, kāpēc šajā specializētajā tirgū neienāk lielie zīmoli. Lai radītu produktus sabiedrības grupai ar tik specifiskām vajadzībām, ir ļoti jāiedziļinās šo cilvēku ikdienā, vajadzībās un arī medicīniskajos aspektos. Tam ir patiešām jārūp. “Vilber’s” ir sociāls uzņēmums, kas rada specializētā un individualizētā apģērba klāstu cilvēkiem ar kustību traucējumiem un īpašām vajadzībām.
Mums bija skaidra vīzija un daudz dažādu atbalsta iespēju, kuras nekautrējāmies izmantot, jo ieviest dzīvē inovatīvu un nozīmīgu ražojumu nav lēti. Šādu zīmolu īpašnieki bieži vien saka: “Tas man ir tāds dārgs hobijs.” Mēs cenšamies no tā izvairīties. Sevi nepozicionējam kā modes zīmolu, drīzāk kā medicīnisku produktu ražotāju. Lielākā daļa cilvēku modi izmanto kā instrumentu, lai sevi paspilgtinātu un izceltu, taču cilvēki ar invaliditāti vēlas iekļauties.
Viņi meklē nevis ekstravagantu, bet gan elegantu un funkcionālu apģērbu. Mēs mēģinām panākt, lai apģērbs izskatās dabisks un ierasts. Galu galā jebkurš vēlas ģērbties mūsdienīgi, arī džinsos un kargo biksēs. Vasaras kolekcija ir veidota no rāmijas auduma: pirmkārt, tas ir funkcionāls; otrkārt, skaists. Rāmija ir nātru šķiedras audums, ļoti ilgtspējīgs un patīkamāks par linu. Turklāt lins, kā zināms, saburzās, bet šis audums ķermeņa siltuma ietekmē pats izlīdzinās. Pati to izmēģināju Spānijā.
Vajadzību izpēte
Kopš pirmās dienas “Vilber’s” pamatvērtības ir funkcionalitāte, ilgtspēja, neatkarība, cieņa un stils. Esam izstrādājuši savu projektēšanas metodi. Tāds apģērba dizains, kāds tiek radīts mūsu uzņēmumā, nekur citur pasaulē nav sastopams. Biksēm nav aizmugures vīles. Mums bieži vien ir grūti šo apģērbu nofotografēt vai nofilmēt, jo, cilvēkam apsēžoties, tas izskatās kā parasts apģērbs, taču patiesībā biksēm ir īsāka priekšpuse un garāka aizmugures daļa, un ir vēl daudzas citas nianses.
Man sākotnēji nebija izglītības apģērbu konstruēšanā, arī šuvusi iepriekš nebiju, taču bērnībā man bija onkulis ratiņkrēslā. Viņš bija uzņēmējs un ļoti aktīvs cilvēks. Es redzēju, ka kopumā ratiņkrēsls nav šķērslis pilnvērtīgai dzīvei: ceļošanai, attiecību veidošanai un uzņēmējdarbībai. Jau agrā vecumā sapratu, ka arī šiem cilvēkiem ir pilnvērtīga dzīve un viņi dodas, piemēram, uz teātri, tāpēc treniņbikses nav vienīgais apģērba gabals, kas viņiem būtu nepieciešams.
Ļoti žēl, ka daudz kas tiek darīts tikai ķeksīša pēc, un brīžiem ir skumji redzēt, ka tāda ir realitāte. Ar savu apģērbu vēlamies panākt, lai šie cilvēki vairāk izietu sabiedrībā un paši sevi padarītu redzamākus, tādējādi stiprinot arī savu pašapziņu. Apģērbs bieži vien ir liels šķērslis. Viens aspekts ir vizuālais – kā es izskatīšos, piemēram, pieņemšanā treniņbiksēs, ja pārējie būs uzvalkos? Turklāt apģērbs bieži vien ir nepiemērots arī konkrētiem laikapstākļiem. Mūsu apģērbs ir pielāgots tam, lai cilvēks varētu pietiekami ātri pārģērbties vai apmeklēt tualeti bez citu palīdzības.
Līdzīgi domājošie
Man ir paveicies, jo ir brīnišķīga komanda, kas spēj sašūt visu ‒ no maziem cimdiņiem līdz kombinezoniem, kuri sastāv no sešiem slāņiem. Starp citu, viena no tehnoloģēm savulaik ir strādājusi “Burberry” modes namā. Grūtāk ir konstruktorei, jo bieži vien nākas cīnīties ar programmām, kurās jau digitāli iestrādāti noteikti risinājumi. Šajā uzņēmumā katrs iesaistītais laiku pa laikam tiek izvests ārpus savas komforta zonas. Mūsu mērķis ir pāriet uz ražošanu ārpakalpojumā.
Globāls skatījums
90 procentus produkcijas sūtām uz ārzemēm. Mēs esam “born global” uzņēmums, uzreiz izveidojām savus “Shopify” un “Etsy” veikalus. Mums bieži vien ir grūti paskaidrot klientam, ka esam ļoti mazs uzņēmums, kurā viss tiek radīts ar rokām un no augstvērtīgiem materiāliem. Zīmola mērķis ir panākt, lai apģērbs kalpotu ilgi. Braucam uz izstādēm, meklējam funkcionālus un ilgtspējīgus audumus, kā arī furnitūru, kas atvieglotu ikdienu. Teikšu godīgi: ieguldījumi ir diezgan lieli.
Patlaban izstrādes procesā ir kolekcija bērniem ar Dauna sindromu. Šie bērni un jaunieši aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē, un viņi nav jāslēpj. Vecāki vēlas, lai arī viņiem būtu atbilstošas un modernas drēbes. Šeit gan nepieciešama pamatīga pētniecība, jo cilvēkiem ar Dauna sindromu ir citādas ķermeņa proporcijas. Patiesībā pieejamo datu ir ļoti maz, taču cenšamies atrast kopsakarības, lai izstrādātu piemērotas izmēru tabulas.
Apģērbs atver durvis
Šim darbam ir liela nemateriālā pievienotā vērtība. Ļoti priecē, ka cilvēki raksta vēstules – tajā brīdī patiešām saproti, ka esi kādam atrisinājis problēmu. Saņēmām vēstuli no meitenes ratiņkrēslā, kurai ir Reino sindroms – aukstumā viņas ekstremitātēs pārstāj cirkulēt asinis. Nosūtījām silto kombinezonu tieši pirms Jaungada, un viņa atrakstīja sajūsmas pilnu vēstuli, ka pirmo reizi varējusi divas stundas atrasties ārā un kopā ar draugiem skatīties salūtu. Tas paver durvis ne tikai metaforiski, bet arī fiziski. Kad saproti, ka cilvēkiem to patiešām vajag, tā kļūst par lielāko motivāciju augt un paplašināties. Nākotnē vēlamies kļūt par nozīmīgu Eiropas tirgus spēlētāju.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta “Estētisks komforts” saturu atbild SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi”.