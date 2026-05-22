Finanšu ministrija optimistiski vērtē darba tirgu
Darba tirgus pirmajā ceturksnī saglabājas stabils, nodarbinātība gada laikā augusi, bet bezdarbs samazinās, pavēstīja Finanšu ministrija (FM).
Saglabājoties salīdzinoši spēcīgai ekonomikas izaugsmei, tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits šā gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo ceturksni pirms gada, ir pieaudzis par 3200 jeb 0,4%, veidojot 871 200. Vienlaikus bezdarba līmenis gada laikā samazinājies par 0,3 procentpunktiem līdz 7,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie darbaspēka apsekojuma dati.
FM vērtējumā darba tirgus situācija pēdējos gados ir bijusi salīdzinoši stabila, to nav būtiski ietekmējis ne Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, ne sekojošā energokrīze un straujais cenu kāpums, ne ASV paziņojumi par tarifu celšanu. Arī šis ceturksnis nav bijis izņēmums, un pašlaik FM ieskatā nav prognozējama arī būtiska ietekme, ko varētu radīt konflikts Persijas līcī, naftas cenu kāpums un inflācijas paaugstināšanās.
Situāciju darba tirgū turpina noteikt darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas ierobežo nodarbinātības pieaugumu, ekonomikas izaugsmei paātrinoties, kā arī samazina bezdarba līmeni, skaidro FM.
Līdz ar ierobežotajiem darbaspēka resursiem pēdējo ceturkšņu laikā palielinās arī iedzīvotāju iesaiste darba tirgū, un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars šogad pirmajā ceturksnī veidojis 68,7%, kas ir par 0,4 procentpunktiem vairāk nekā pagājušā gada pirmajā ceturksnī.
Vienlaikus FM atzīmē, ka šim līdzdalības līmenim vēl ir iespējas augt, jo pagaidām tas vēl ir zemāks nekā pārējās Baltijas valstīs un vēl nav atgriezies arī līmenī, kādā tas bija 2019. gadā pirms Covid-19 pandēmijas, kas būtiski samazināja iedzīvotāju aktivitāti darba tirgū.
FM sagaida, ka arī turpmākajos mēnešos bezdarba līmenis turpinās samazināties, neskatoties uz vairs ne tik labvēlīgo ekonomisko situāciju. Nodarbinātības valsts aģentūras dati par reģistrēto bezdarbu liecina, ka reģistrētā bezdarba līmenis aprīļa beigās noslīdējis līdz 4,7% un ir par 0,4 procentpunktiem zemāks nekā attiecīgajā laikā pirms gada, kamēr reģistrēto bezdarbnieku skaits maija vidū samazinājies līdz vēsturiski zemākajam līmenim - 40 700.
Pēc FM februāra sākumā izstrādātajām makroekonomisko rādītāju prognozēm bezdarba līmenis pēc darbaspēka apsekojuma datiem šogad kopumā varētu pazemināties līdz 6,6%, salīdzinot ar 6,9% pērn, bet nodarbināto skaits saglabāties pērnā gada līmenī. FM secina, ka darbaspēka apsekojuma pirmā ceturkšņa dati būtiskas novirzes no prognozētā neuzrāda.