Rīgā sākas Baltijas reģiona nozīmīgākais modes notikums - Rīgas modes nedēļa
No 14. līdz 18. aprīlim Latvijas galvaspilsētā notiks Baltijas reģiona modes industrijas nozīmīgākais notikums — “Riga Fashion Week” (RFW). Nedēļas programma apvienos vadošo dizaineru skates, izstādes, izglītojošas iniciatīvas un virkni pavadošo pasākumu, kas veltīti modei, dizainam un mūsdienu kultūrai.
Piecu dienu laikā Rīga kļūs par centrālo platformu profesionālajai kopienai un plašākai auditorijai, kas interesējas par modi un vizuālo kultūru, veicinot pieredzes apmaiņu, nozares attīstību un starptautisko saišu stiprināšanu.
“Riga Fashion Week” atklāšana notiks Benjamiņu namā, kur norisināsies svinīga ielūgto viesu sagaidīšana un oficiālais modes nedēļas sākums. Atklāšanas laikā notiks arī stilistu apbalvošana, kuri pēdējās sezonās veidojuši skates, un fotogrāfu apbalvošana, kuri radījuši “RFW” galvenos vizuālos tēlus.
Sezonas galvenās skates notiks divās norises vietās — mūsdienīgajā biroju kompleksā “Verde” un kultūrtelpā “Hanzas Perons”. “RFW” galvenajās skatēs piedalīsies 18 dizaineri, starp kuriem Latvijas zīmoli ir “Anna Kruz”, “BAÉ by Katya Shehurina”, “Iveta Vecmane”, “Katya Katya”, “Natālija Jansone”, “Studio MX”, “Sviests by Sergey Hatanzeisky”, “Una Berzina” un “Verens”. Starptautisko dalībnieku vidū: “Hannes Rüütel” (Igaunija), “Laura Daili” un ”Lilija Klim-Larionova” (Lietuva), “Paul Williams Atelier” (Lielbritānija / Nigērija) un “A.Cont” (Spānija / Peru). Telpā “Latvian Design Stories / Butterman” notiks kolekciju prezentācijas “Novaliss” (Spānija / Latvija), “Annaelizabete.Fashion” un “Lyuiize” (Latvija).
Atsevišķa programmas daļa, kas saistīta ar ilgtspējīgas modes tēmu, norisināsies “Treimane Studio” “pop-up” telpā Krišjāņa Barona ielā 2. Proti, 15. aprīlī tajā norisināsies tāda paša nosaukuma ekoloģiskā zīmola kolekcijas prezentācija, bet vakarā — ballīte visiem interesentiem. Nākamajā dienā, 16. aprīlī, telpa kļūs par vietu praktiskām meistarklasēm dekoratīvu aksesuāru un somu izgatavošanai, kurās dalība būs pieejama ar iepriekšēju reģistrāciju.
Ilgtspēja kļūs arī par atsevišķas diskusijas “Ilgtspējīga mode: niša vai nākotne?” (programmā: “Sustainable Fashion: a Niche or the Future?”) tēmu, kuru vadīs ilgtspējīgas modes kopienas “Bourzma” līdzdibinātājs Patriks Kirkils. Diskusijas laikā dalībnieki pievērsīsies jautājumiem par atbildīgu ražošanu, materiālu izvēli un “zaļo” prakšu lomu mūsdienu modes industrijas attīstībā. Dalība ar iepriekšēju reģistrāciju.
Kultūras programma šoreiz tiks iezīmēta ar vairākām izstādēm. “Ola Foundation” telpās būs apskatāma modes fotogrāfijas izstāde “Asnate Smeltere. Nepārtrauktība”. Izstāde piedāvā daudzslāņainu stāstu par galvenās varones — slavenās modeles, dizaineres un modes salona dibinātājas Asnates Smelteres radošo karjeru, kā arī par žurnālu “Rīgas Modes” un Rīgas modeļu namu, kas, neskatoties uz fizisko eksistenci aiz “dzelzs priekškara”, bija īsts radošuma epicentrs. Biļetes ar iepriekšēju reģistrāciju pieejamas visiem interesentiem. Savukārt Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā būs apskatīšanai pieejama izstāde “No Art Deco līdz mūsdienām. Dizains un amatniecības meistarība Francijā”. Tā tiks veltīta Eiropas un Francijas dizaina un amatniecības mantojuma daudzslāņainībai, kā arī ekspozīcijas veidošanas procesam. Ārvalstu žurnālistiem būs unikāla iespēja apskatīt izstādes “Slavenību tērpi” ekspozīciju, kas plašākai publikai tiks atklāta aprīļa beigās Rīgas modes muzejā.
Noslēdzošajā modes nedēļas dienā, 18. aprīlī, Latvijas dizaineri būs sagatavojuši īpašas aktivitātes un piedāvājumus savos veikalos un “šovrūmos” — plašāka informācija tiks publicēta “RFW” oficiālajās sociālo mediju lapās.
Ballītes, kas kļuvušas par neatņemamu “Riga Fashion Week” programmas daļu, šajā sezonā notiks “Tribe Riga City Centre” un “Pullman Riga Old Town”. Pēc noslēguma skates viesus gaidīs pasākums sadarbībā ar “Sviests by Sergey Hatanzeisky”, kas turpināsies līdz rītam Rīgas modes nedēļas oficiālajā klubā “Coyote Fly”. Tas atrodas kompleksā “ExPorto” Daugavas krastā. Nedēļa noslēgsies ar slēgtu vakara pasākumu un modeļu apbalvošanas ceremoniju “ICON Cocktail & Hookah Lounge” iepriekš minētajā “ExPorto” kompleksā.