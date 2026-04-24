Kura zivs ir labvēlīga ādai, sirdij un vispārējai veselībai: dietologs nosauc savu favorītu
Sardīnes ir nelielas zivis ar ļoti bagātīgu uzturvielu sastāvu. Tās satur lielu daudzumu omega-3 taukskābju, kas veicina sirds un nervu sistēmas darbību, kā arī palīdz mazināt iekaisuma procesus organismā. Tās ir arī D un B12 vitamīna, kā arī pilnvērtīgu olbaltumvielu avots, kas ir svarīgi šūnu atjaunošanās procesiem.
Kāpēc vajadzētu ēst sardīnes?
Sardīnes tiek uzskatītas par vienu no veselīgākajām jūras zivīm, ko ieteicams regulāri iekļaut uzturā. Pateicoties to uzturvērtībai, tās plaši izmanto slimību profilaksē un organisma veselības uzturēšanā.
"Sardīnes ir bagātas ar olbaltumvielām, tās ir lētas un ir viens no labākajiem neaizvietojamo omega-3 taukskābju avotiem," uzsvēra dietoloģe Riana Stīvensone vietnē "Vogue.co.uk".
Eksperti sardīnes dēvē arī par produktu, kas darbojas kā "kopšana no iekšpuses". Tajās esošie veselīgie tauki palīdz atjaunot dabisko ādas lipīdu barjeru, kas veicina labāku mitruma noturēšanu epidermā.
"Tādējādi āda izskatās stingrāka, svaigāka un atpūtusies. Ādas kontekstā to iedarbība ir īpaši vērtīga. Regulāra sardīņu lietošana var atbalstīt organisma dabiskos aizsardzības mehānismus, mazināt iekaisumus un uzlabot kopējo ādas stāvokli. Āda kļūst izturīgāka pret izžūšanu, bet tās struktūra – elastīgāka un gludāka," teikts materiālā.
Turklāt regulāra ar omega-3 bagātas zivju lietošana var palīdzēt palēnināt ādas novecošanās procesus. Šīs zivis var mazināt sīku ādas nepilnību redzamību, bet sejas tonis kļūst vienmērīgāks un dabiskāks.
Kā lietot sardīnes, lai izmantotu to labvēlīgās īpašības?
Vienkāršākais veids ir pasniegt sardīnes uz pilngraudu maizes kopā ar avokado, tomātu un dažiem pilieniem citrona sulas. Tās var arī pievienot salātiem, sviestmaižu pastām vai makaroniem.
Sardīnes labi sader arī ar olīveļļu, ķiplokiem, kaperiem un svaigiem garšaugiem. Dietologi iesaka tās lietot regulāri — vismaz 2 līdz 3 reizes nedēļā.
"Noteikti lasiet etiķetes. Daži konservēto produktu zīmoli joprojām satur pievienotu cukuru, pārmērīgu sāls daudzumu un citas piedevas, tāpēc, kā visā, ir svarīgi pievērst uzmanību kvalitātei," brīdināja Stīvensone.