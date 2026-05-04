No zirnekļiem līdz panikai par izlādētu telefonu: pasaulē izplatītākās un neparastākās fobijas
Bailes ir absolūti normāla un dabiska cilvēka izdzīvošanas reakcija. Taču dažkārt mūsu smadzenes "pārdeg", un parastas bažas pārtop fobijā – paralizējošā trauksmes traucējumā. Kamēr vieni krīt panikā no zirnekļiem vai augstuma, citi nespēj paskatīties uz baloniem vai pat paši savu nabu. Kāpēc cilvēka psihe rada šādas, reizēm pavisam absurdām šķietamas, bailes?
Kā skaidro eksperts fobiju pamatā ir sarežģīts ģenētikas, smadzeņu ķīmijas un dzīves pieredzes kokteilis. Par baiļu reakciju mūsu smadzenēs atbild mandeļveida ķermenis jeb amigdala. Fobiju gadījumā šis smadzeņu "trauksmes centrs" kļūst hiperaktīvs un kļūdaini uztver pilnīgi nekaitīgas lietas kā nāves draudus. Lūk, visizplatītākas un neparstākās fobijas pasaulē.