Bailes no Šveices un jūras ežiem jeb kādas ir slavenību fobijas

Teilore un jūras eži

Mūziķe Teilore Svifta baidās no jūras ežiem: “Viņi sēž jūras dibenā un gaida, lai tev nodarītu pāri. Tu vari zaudēt kāju! Un roku, kad centies to dabūt nost no kājas!”

Jūras ezi zvaigznei labāk tuvumā nerādīt. Nobīsies! (Foto: Unsplash)

Rianna un ihtiofobija

Popzvaigzne Rianna ciešot no fobijas vārdā ihtiofobija, kas ir bailes no zivīm. Faktiski viņai esot bail no visiem ūdens iemītniekiem: “Barbadosā redzēju mazas zivtiņas peldam ap manām kājām. Man sākās panikas lēkme, es bailēs sastingu!”

Tikai ne Šveici!

Entonijs Bordēns. (Foto: Shutterstock)

Šefpavāram un TV šovu zvaigznei Entonijam Bordēnam ir bijušas visdīvainākās bailes – no Šveices! “Man laikam, skatoties "Mūzikas skaņas", ir bijusi briesmīga bērnības pieredze,” viņš reiz nosmējis. “Pat tādi Alpu skati kā sniegotas kalnu virsotnes vai Ženēvas ezers, pulksteņi ar dzeguzi, cepures ar spalvām un pat siers – tas viss mani biedē.”

Deps un kulofobija

Aktierim Džonijam Depam, kas filmā "Alise Brīnumzemē" ir atveidojis klaunam līdzīgo trako Cepurnieku, esot iracionālas bailes no klauniem: “Pateicoties viņu uzkrāsotajam smaidam, nav iespējams atšķirt, vai viņi ir laimīgi vai gatavojas tev noraut galvu.”

Likteņa ironija

Ironiski, ka vampīru medniece aktrise Sāra Mišela Gelāra baidoties no kapiem: “Man no kapiem ir liela fobija. Pēc seriāla "Bafija: Vampīru medniece" pirmās sezonas, kad man bija jārāpjas ārā no kapa, man tika apsolīts, ka tā ir pēdējā reize un tas vairs nekad nebūs jādara.”

Foksa paniski ienīst mikrobus

Aktrise Megana Foksa uzskata, ka viņas fobija no mikrobiem esot nevis bailes, bet gan slimība: “Katru reizi, kad tiek izmantota tualete un noskalots podā ūdens, visas baktērijas iziet pa gaisu. Un restorānā – likt pie mutes galda piederumus, kas ir bijuši miljoniem mutēs? Auč!”

Makonahijs cieš no klaustrofobijas

Metjū Makonahijs. (Foto: Shutterstock)

“Man nepatīk rotējošas durvis, un man nepatīk tuneļi. Man nepatīk tā aklā zona, kad iebrauc tunelī un nekas nav redzams pāris metru uz priekšu, nav zināms, kas tur atrodas!” aktierim Metjū Makonahijam ir klaustrofobijas pazīmes jeb bailes no mazām telpām.

Rijīgās kaijas baida Adeli

Neskaitāmu balvu saņēmējai mūziķei Adelei esot bail no putniem, precīzāk – kaijām. “Pastaigājos pa Tenbijas promenādi un ēdu saldējumu. Pāri lidoja milzīga kaija un man to atņēma. Man pat vēl ir nagu rēta uz pleca. Padomāju, ka putns grasās paņemt mani sev līdzi. Tagad man no kaijām ir bail.”