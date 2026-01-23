Tievēšana sākas nevis “uz šķīvja”, bet zarnās
Jaungada apņemšanās ir kļuvušas par tradīciju, un viena no populārākajām jau gadiem ir – kustēties vairāk un samazināt svaru. Arī es gada nogalē pieķēru sevi pie šīs domas. Nevis tāpēc, ka tas ir moderni, bet tāpēc, ka man ir jau 35+ un, jāsaka godīgi, ķermenis sāk sūtīt signālus, ka ar labiem nodomiem vien vairs nepietiek. Ir vajadzīga gudrāka pieeja.
Es to sapratu vienkārši: ja vēlos notievēt, ir jākustas aktīvāk, bet ēdienkarte jāpārskata kopā ar uztura speciālistu. Pirms konsultācijas ar pieredzējušo uztura speciālisti domāju, ka parunāsim par kalorijām, porciju izmēriem un saldumu ierobežošanu, taču mani patīkami pārsteidza kas cits – viņa uzsvēra, ka svara samazināšana sākas ne tikai uz šķīvja, bet arī… zarnās. Izrādās, zarnu mikroflora ietekmē daudz vairāk, nekā esam pieraduši domāt, – ne tikai gremošanu, bet arī vielmaiņu. Palīdz regulēt izsalkuma sajūtu un to, kā organisms uzkrāj taukus. Ja mikrofloras līdzsvars ir izjaukts, ķermenis var turēties pie svara pat tad, ja kustamies vairāk un ēdam saprātīgi.
Uztura speciāliste pastāstīja – pēdējo gadu pētījumi liecina, ka, ikdienā esot fiziski aktīvam, sakārtojot ēšanas paradumus un uzņemot labās baktērijas, iespējams panākt ievērojamu ķermeņa svara un līdz ar to ķermeņa masas indeksa samazinājumu pat bez striktiem diētas ierobežojumiem. Vislabāko efektu dod dažādu baktēriju sugu apvienojums, īpaši no Bifidobacterium un Lactobacillus grupām.
Viņa skaidroja, ka labās baktērijas palīdz atjaunot zarnu mikrofloras līdzsvaru un uzturēt zarnu veselību. Pētījumi rāda, ka labās baktērijas iedarbojas dažādos veidos – stiprina imunitāti, regulē mikrofloru un uzlabo vielmaiņu. Savukārt viens no būtiskākajiem ieguvumiem svara samazināšanai ir iekaisuma un oksidatīvā stresa mazināšana organismā.
Uztura speciāliste stāstīja, ka aptaukošanās un liekā svara izplatība pasaulē jau sasniegusi epidēmijas apmērus, ievērojami veicinot tādu slimību kā 2. tipa cukura diabēts, sirds un asinsvadu slimības un dažādi vielmaiņas traucējumi attīstību un pieaugumu. Lai gan tradicionāli svaru cenšamies regulēt ar ēdienkartes maiņu un fiziskām aktivitātēm, ilgtermiņā tas ne vienmēr strādā – organisms mēdz pielāgoties un atgūt zaudēto svaru. Tāpēc arvien vairāk tiek meklēti papildu risinājumi, kas palīdz noturēt rezultātu un uzlabot vielmaiņu. Jaunākie pētījumi rāda, ka zarnu mikroflora ir cieši saistīta ar vielmaiņu un to, kā organisms regulē svaru. Cilvēka zarnās dzīvo triljoni mikroorganismu, galvenokārt labās baktērijas, kas palīdz sagremot ēdienu, stiprina imunitāti un nosaka to, kā organisms izmanto enerģiju. Pētījumi liecina, ka cilvēkiem ar normālu svaru un tiem, kam ir liekais svars, šo baktēriju līdzsvars atšķiras. Baktēriju līdzsvars var ietekmēt, cik viegli vai grūti ir noturēt veselīgu svaru. Zinātnieki novērojuši, ka, sakārtojot mikrofloru, uzlabojas vielmaiņa, mazinās iekaisuma procesi organismā un samazinās nepārtrauktā vēlme uzkost. Labās baktērijas palīdz regulēt apetīti, cukura līmeni asinīs un to, kā ķermenis uzkrāj vai patērē enerģiju. Pētījumi vēl turpinās, taču jau tagad ir skaidrs, ka veselīgs svars nav tikai par kalorijām. Tas ir arī par to, kas notiek ķermeņa “iekšējā pasaulē”.
Uztura speciāliste minēja pētījumus, ka liekais svars ietekmē arī prātu – var pasliktināties atmiņa un koncentrēšanās spējas, pieaugt trauksme un nomāktība. Cilvēkiem ar aptaukošanos zarnu mikroflora atšķiras no tiem, kam svars ir normas robežās, un tas ietekmē tā saukto zarnu un smadzeņu asi. Sakārtojot mikrofloru un papildinot uzturu ar labajām baktērijām, iespējams uzlabot ne tikai vielmaiņu, bet arī emocionālo pašsajūtu. Tas notiek tāpēc, ka zarnas ietekmē imunitāti, hormonu darbību un smadzeņu funkcijas. Jo līdzsvarotāks ir mikrobioms, jo labāk jūtamies gan fiziski, gan mentāli.
Jautāju zinošajai speciālistei, kuras labās baktērijas izvēlēties, un viņa man ieteica tās, kas Latvijā ir Nr. 1 – pašmāju farmācijas zīmola LYL love your life produktu LYLBIOTIC, jo šī labo baktēriju kompleksa sastāvā tikai vienā kapsulā, kas ir ražotāja noteiktā dienas deva, ir iekļauts pietiekami liels baktēriju skaits – 34 miljardi. Kapsulas satur astoņas zinātniski pētītas baktēriju sugas un unikālās Saccharomyces boulardii rauga šūnas. Turklāt tās oficiāli atzinusi Latvijā vadošā profesionālā organizācija gremošanas veselības jomā – Gremošanas Slimību biedrība. Uztura speciāliste zināja teikt, ka šīs baktērijas saviem pacientiem iesaka arī pieredzējušais gastroenterologs dr. Sabri Abdelmasī, klīnikas Goodlife vadītājs. Viņš, starp citu, savā praksē novērojis, ka pacienti, kuri lieto labās baktērijas, kļūst smaidīgāki, jo tās “komunicē“ ar nervu sistēmu tieši pa zarnu un smadzeņu asi, ietekmē neirotransmiteru ražošanu un palīdz organismam labāk tikt galā ar stresu.
Pēc šīs sarunas šaubu vairs nebija, un es devos uz aptieku, lai papildinātu savu ikdienu ar LYLBIOTIC labajām baktērijām. Farmaceite, atzinīgi novērtējusi manu izvēli, jautāja, vai es zinot, ka šīm kapsulām ir arī īpašs apvalks DRcaps™, kas garantē, ka baktērijas agresīvajā kuņģa pH vidē neaiziet bojā, bet nonāk līdz zarnu traktam, kur tām ir jāiedzīvojas. Viņa vēl piebilda, ka iedzīvoties palīdz to barības viela – prebiotika inulīns, kas arī ir iekļauts LYLBIOTIC sastāvā.
Iedvesmota par savu atklājumu, kā dabiskāk palīdzēt ķermenim tikt pie līdzsvara, padalījos ar to arī ar draudzeni. Izrādījās, viņa jau bija dzirdējusi, ka, ikdienā lietojot labās baktērijas, veidojas mikrofloras līdzsvars, organismā atbalstot daudzus procesus – arī tos, kas palīdz pakāpeniski samazināt svaru.
Tā šis jaunais gads man ir sācies ar labu apņemšanos – nevis cīnīties ar liekajiem kilogramiem, bet draudzēties ar savu ķermeni. Kustēties vairāk, ēst apzinātāk un rūpēties arī par to, kas nav ar aci saredzams. Jo īstās pārmaiņas sākas ar sajūtu, ka dari kaut ko labu sev. Sāc arī tu! Nevis “no pirmdienas”, bet no šodienas – ar maziem soļiem, bet lielām rūpēm par savu veselību.
Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.