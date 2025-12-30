Trekns, salds un par daudz: ārste atklāj biežākās kļūdas pie svētku galda
Gada nogale ir laiks, kad tradicionāli galdā tiek likti dažādi ēdieni un rezultātā pēc vairāku dienu svinībām cilvēki nereti sūdzas par pārēšanās sajūtu. “Ja svētku laikā jūties pārēdies, tad visticamāk arī esi pārēdies,” TV24 raidījumā “Ārsts atbild” ar smaidu teic gastroenterologs, endoskopists Ilona Vilkoite. “Svētku laikā uz galda prevalē taukaini, saldi ēdieni un tas, protams, atstāj iespaidu uz kuņģi.”
Ārste nenoliedz, ka ēdiens svētkos ir svarīgs, bet, lai nesabojātu savu veselību un svētkus, ārste iesaka atteikties no treknām mērcēm, majonēzes, saldinātiem dzērieniem un vairāk likt akcentu uz šķiedrvielām.
“Ja nu kādam vienas karbonādes vietā sanāk apēst trīs, var iedzert kādu tableti, kas uzlabo pašsajūtu, bet to nevar darīt ilgtermiņā,” norāda ārste.
Vēl viena būtiska lieta, kas jāņem vērā, klājot svētku galdu, ir dzēriens! Daudzi pēc ierastās vecmāmiņas metodes limonādi gatavo, izmantojot ievārījumu vai sulu, kuru reizēm mēdz klāt pelējuma kārtiņa. Daudzi varbūt nodomā: “eh, kas tad tur traks!” un droši jauc burciņas saturu ar ūdeni. Taču tā nedrīkst! Ārste skaidro, kāpēc: “Pelējuma sēne sporas laiž ļoti dziļi burciņā, nav tā, ka sēne atrodas tikai virspusē. Mēs to neredzam, bet tās sporas aiziet līdz pat burciņas dibenam, mēs to izdzeram vai apēdam. Bez šaubām, ar kaut kādu daļu tiek galā mūsu kuņģa sula, bet jebkurā gadījumā tas galīgi nav rekomendējams, tāpēc – ja redzam pelējumu, tad tā burciņa ir sabojāta. Sviežam prom un ņemam nākamo!”