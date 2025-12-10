Liepājas Reģionālajā slimnīcā aicina pierakstīties uz anesteziologa konsultācijām
Liepājas Reģionālajā slimnīcā pieejamas anesteziologa konsultācijas: valsts apmaksātām manipulācijām ar 4 EUR līdzmaksājumu, bet citos gadījumos – par 50 EUR saskaņā ar cenrādi. Pierakstīties iespējams pa tālruni, klātienē reģistratūrā vai e-pierakstā.
Liepājas Reģionālajā slimnīcā anesteziologa konsultācijas apmaksa ir atkarīga no tā, vai turpmākā ārstēšana vai plānotā manipulācija ir valsts apmaksāta, tiek saņemta kā maksas pakalpojums, vai arī pakalpojums paredzēts citā ārstniecības iestādē.
Kad konsultācija ir valsts apmaksāta, un kad par to jāmaksā?
1. Valsts apmaksāta konsultācija
Ja pacientam Liepājas Reģionālajā slimnīcā plānota valsts apmaksāta ārstēšana vai manipulācija, arī anesteziologa konsultācija ir valsts apmaksāta.
Pacientam jāsedz tikai līdzmaksājums —** 4 EUR.**
2. Maksas konsultācija
Maksa par konsultāciju tiek piemērota šādos gadījumos:
• ja ārstēšana vai manipulācija Liepājas Reģionālajā slimnīcā paredzēta kā maksas pakalpojums;
• ja nepieciešams anesteziologa izvērtējums pirms ārstēšanas vai procedūrām citās ārstniecības iestādēs.
Maksa par konsultāciju - 50 EUR. Cena noteikta saskaņā ar Liepājas Reģionālās slimnīcas cenrādi.
Konsultācijas laikā anesteziologs izvērtē pacienta veselības stāvokli, sniedz nepieciešamās rekomendācijas un sagatavo dokumentāciju drošas ārstēšanas taktikas izvēlei.
Pieraksts uz konsultāciju: pa tālruni:
- 63403231 (darba dienās 8.00–16.00)
- personīgi reģistratūrā: (darba dienās 7.30–17.00)
- izmantojot e-pieraksta sistēmu.