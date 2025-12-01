Pētījumam aicina nogādāt savās teritorijās notvertus grauzējus
Latvijā strauji pieaug grauzēju pārnēsāto zoonožu gadījumi, un Valsts zinātniskais institūts “BIOR” uzsāk visaptverošu pētījumu, lai noskaidrotu izplatības cēloņus un riskus. Pētnieki aicina iedzīvotājus līdz gada beigām iesniegt grauzēju paraugus, īpaši žurkas, lai stiprinātu sabiedrības veselības drošību.
Valsts zinātniskais institūts “BIOR” uzsāk vērienīgu pētījumu un aicina pašvaldības un iedzīvotājus iesaistīties.
Šogad visā Latvijā strauji pieaug grauzēju izraisīto un pārnēsāto zoonotisko infekcijas slimību gadījumi. Piemēram, dēvētās “žurku slimības” jeb leptospirozes gadījumu skaits gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.
Pētnieki kā vienu no iespējamajiem iemesliem min šī gada neparasti mitros un nokrišņiem bagātos laika apstākļus – šī vasara bijusi mitrākā kopš 2016. gada. Šādi klimatiskie apstākļi var veicināt infekciju ierosinātāju noturību un to intensīvāku izplatību dabiskajā vidē.
Lai noskaidrotu to izplatības cēloņus un riskus cilvēkiem, “BIOR” laboratoriju pētnieki pirmo reizi veic visaptverošu situācijas izvērtējumu. Lai pētījums būtu veiksmīgs, līdz gada beigām nepieciešami 250 grauzēju paraugi no visas Latvijas - vēlams žurkas.
Zinātniskais institūts “BIOR” aicina iedzīvotājus sniegt savu ieguldījumu kopējā sabiedrības drošībā.
Kā iedzīvotāji var iesaistīties pētījumā:
Savās teritorijās noķertos grauzējus (peles, žurkas) lūgums nogādāt uz tuvāko BIOR reģionālo paraugu pieņemšanas kabinetu.
Dienvidkurzemes novadam tuvākie kabineti:
Svarīgi:
- ielieciet grauzēju plastmasas maisiņā. Nekādā gadījumā grauzēju neaiztieciet ar plikām rokām,
- uzrakstiet: datumu, novadu un pagastu,
- ja grauzējs ir noindēts, lūdzu, pierakstiet arī to,
- nogādājiet to “BIOR” uz jebkuru klientu apkalpošanas punktu,
- informācija par grauzējiem, tostarp to atrašanās adrese, ir konfidenciāla un netiks izpausta trešajām personām.
Pētījuma mērķis
BIOR pētnieki vēlas noskaidrot šādu infekcijas slimību izplatību savvaļas grauzēju populācijā:
- leptospiroze,
- tularēmija,
- hantavīrusi.
Pētījuma rezultāti sniegs nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības un dzīvnieku veselības jomas datu bāzes papildināšanā, palīdzot labāk izprast infekciju izplatības ceļus un riskus Latvijā.