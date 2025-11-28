Kad ķermenis prasa vairāk gaismas, D vitamīns - ziemas drošais balsts
Atkal ir pienācis tas laiks, kad mājas pārvērtušās par nelielu lazareti. Mazākais dēls atnesa no dārziņa kārtējo vīrusu, tad saslima lielais brālis, un drīz vien no ierindas izkrita arī vīrs. Es pagaidām vēl mēģinu noturēties karotāju līnijā, bet ķermenis jau signalizē, ka enerģija izsīkst, un vienīgā vēlme ir palīst zem segas, apskaut spilvenu un iemigt. Šādos brīžos neviļus aizdomājos, ko darīt, lai stiprinātu veselību un mazinātu saslimšanas risku sev un ģimenei.
Vai ir kāds līdzeklis, kas ziemas sezonā ļauj novērst saaukstēšanos un vīrusus? Pēc atbildēm uz šiem jautājumiem kopā ar puikām devāmies pie mūsu ģimenes ārsta. “Diemžēl tāda līdzekļa nav, bet ir vairāki veidi, kā stiprināt imunitāti,” teica ārsts. Un pirmais jautājums, ko viņš mums uzdeva, bija – kādus vitamīnus ikdienā papildus lietojam. Šķiet, mazliet neveikli pasmaidīju, atzīstot, ka… nekādus. Stāstīju, ka cenšamies ēst pilnvērtīgi, ka mājās pati gatavoju, ka regulāri ēdam augļus un dārzeņus. “Domāju, ka ar to pietiek,” sacīju, uz ko ārsts atteica, ka pilnvērtīgs uzturs, gatavots mājās, protams, ir pamatu pamats, bet mūsdienās diemžēl pat ar ļoti labu uzturu ne vienmēr izdodas saņemt visu, kas organismam ir vajadzīgs, – īpaši D3 vitamīnu. Ar uzturu to ir iespējams uzņemt tikai 10% no ieteicamās dienas devas. Tāpēc tas rudens un ziemas periodā lielākajai daļai cilvēku ir pazemināts.
Ģimenes ārsts uzskata, ka mūsdienu pārtika bieži satur maz vitamīnu un minerālvielu salīdzinājumā ar to, kas bija dabiskā formā pirms desmitiem gadu. Tas attiecas arī uz dzelzi un C vitamīnu, jo pārtikas apstrāde, ilga uzglabāšana un transportēšana var samazināt to saturu. Turklāt mūsdienās daudz vairāk mūsu organisms saskaras ar stresu, mazkustību un infekcijām, kas palielina nepieciešamību pēc vitamīniem un minerālvielām.
Ģimenes ārsts ieteica mums visiem pārbaudīt D vitamīna līmeni asinīs un jau uzreiz sākt lietot vismaz uzturošo devu, kas ir 2000 SV. Ja analīzēs uzrādīsies D3 vitamīna deficīts, to vajadzēs palielināt līdz 8000 SV. Tāpat viņš ieteica papildus sākt uzņemt arī C vitamīnu.
Speciālists uzsvēra, ka vitamīnu papildu uzņemšana neatceļ pilnvērtīgas maltītes – optimāls D vitamīna līmenis palīdz organismam justies spēcīgākam, bet C vitamīns vīrusu gadījumā palīdz organismam ātrāk atveseļoties.
Klausījos teiktajā un sapratu, ka tas nav stāsts par sliktu ēšanu vai nepareizu dzīvesveidu. Tas ir stāsts par to, ka ķermenis šajā gada laikā prasa mazliet vairāk nekā agrāk – vairāk gaismas, vairāk atbalsta, vairāk rūpju. Tas ir normāli.
Ārsts mums pacietīgi izskaidroja, kāpēc D3 vitamīns ir tik būtisks. Pirmkārt, tas ir īsts čempions imunitātes spēcināšanā. Otrkārt, no šīs bioloģiski aktīvās vielas līdzsvara ir atkarīga kaulu, sirds un asinsvadu sistēmas veselība. Treškārt, tas palīdz uzturēt veselīgu ķermeņa svaru un veicina muskuļu tonusu. Ceturtkārt, tas regulē vairogdziedzera darbību. Tāpat tas ir nepieciešams, lai novērstu diabēta, kā arī dažu vēža veidu attīstību. Vēl viens D vitamīna ieguvums ir saistīts ar smadzeņu funkciju saglabāšanu novecošanas laikā, kā arī samazinātu multiplās sklerozes attīstības risku. Savukārt D vitamīna deficīts var jūtami pasliktināt psihoemocionālo stāvokli, izraisot nespēku, nogurumu, miega traucējumus un apātiju. Ja trūkst D vitamīna, organisms kļūst uzņēmīgāks pret vīrusiem, un būtiski pieaug iespēja saslimt ar dažādām infekciju slimībām.
Ģimenes ārsts skaidroja puikām, ka D vitamīns cilvēka organismā vislabāk atjaunojas, kad ir saule. Bet, tā kā saules mūsu platuma grādos šajā sezonā ir īpaši maz, tad ar šo avotu nav pietiekami. Vairākumā pārtikas produktu D vitamīna vai nu nav, vai arī ir ļoti mazā daudzumā. Tāpēc vienlaikus ar tumsas iestāšanos arī organisma rezerves ir krietni patukšotas, un ir jādomā, ar ko to varētu aizstāt. Speciālists gan smaidot noteica, ka to izdomāt nav pārāk sarežģīti – rudenī un ziemā cilvēkiem mūsu platuma grādos nepieciešams D vitamīns no aptiekas.
Viņš zināja teikt, ka Japānā veiktā pētījumā secināts, ka tiem bērniem, kuri regulāri trīs mēnešus lietoja D3 vitamīnu, saslimstība ar sezonālo gripu bija par 58% mazāka salīdzinājumā ar skolēniem placebo grupā.
Kad jautāju, kādu D vitamīnu no aptieku plašā piedāvājuma izvēlēties un kā atcerēties to lietot regulāri, ārsts ieteica izvēlēties Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® produktu LYLsunD3 2000SV|4000SV, jo, lai uzņemtu nepieciešamo D3 vitamīna devu, tas ir tikai viens vai divi pūtieni dienā – zem mēles vai vaiga iekšpusē. Mazajam bērndārzniekam pietiks ar vienu pūtienu dienā, pusaudzim un pieaugušajiem vajadzīgi divi pūtieni dienā. Speciālists īpaši uzsvēra, ka tas ir dabisks, lietošanā drošs D vitamīns izsmidzināmas mikroemulsijas LYLmicro™ formā, ar apelsīnu garšu. Turklāt tas ir ļoti ērti lietojams, ar precīzi dozētu devu – 2000 SV vienā spreja pūtienā, 4000 SV divos pūtienos. Kā arī nenovērtējama ir finansiālā izdevība – veicot vienu spreja pūtienu dienā, ar iepakojumu pietiks 8 mēnešiem. Spreju arī ir ērti paņemt līdzi, lai kur mēs dotos, un to var lietot jebkurā brīdī, kad par to atceramies. Ideāli!
Pēc vizītes pie ģimenes ārsta uzreiz devāmies uz aptieku un jautājām pēc LYLsunD3 2000SV|4000SV. Farmaceite teica, ka šie produkti jau iemantojuši Latvijas iedzīvotāju atzinību. Un – pamatoti! Viņa paskaidroja: tie lietotāji, kuru D vitamīna līmenis bija zem normas vai kritiski zems un kuri izvēlējās LYLsunD3, optimālo D vitamīna līmeņa robežu sasniedza viena mēneša laikā! Farmaceite vēl pastāstīja, ka produktam ir ne tikai Latvijā veiktā neatkarīgā pētījumā, bet arī ģimenes ārstu prakšu novērojumā pierādīta efektivitāte – šis produkts spēj ātrā laikā paaugstināt D vitamīna līmeni asinīs.
Mājās uzreiz spreju pamēģinājām un secinājām, ka tas tiešām ir gards. Pat ar puikām nebija grūti vienoties, ka turpināsim to lietot visu garo ziemu.
Kad saņēmām asins analīžu rezultātus, viss kļuva skaidrs – mums visiem tiešām bija pazemināts D vitamīna līmenis. Tieši tā, kā ārsts nojauta. Tajā brīdī biju patiesi priecīga, ka bijām rīkojušies nekavējoties un jau papildus sākuši lietot D vitamīnu. Man tas deva nelielu, bet ļoti svarīgu miera sajūtu, ka beidzot visi esam uz pareizā ceļa.
Tā mūsu ikdienā ir ienācis pavisam vienkāršs rituāls – katru dienu pa vienam, diviem pūtieniem zem mēles. Tas ir viegli, tas ir garšīgi, un tas ir kaut kas, ko varam darīt, lai stiprinātu sevi un cits citu.
Līdzās tam lietojam arī šī paša zīmola C vitamīnu – LYL premium C. Arī to mums ieteica ģimenes ārsts, norādot, ka tam ir jaunākās paaudzes LYLsmart™ dabiska bezskābes C vitamīna formula, kas kombinācijā ar bioflavonoīdiem ir vērtīgs C vitamīna avots ar augstu uzsūkšanās spēju un nerada kairinājumu kuņģim. Turklāt LYL premium C pakāpeniski izdalās 8 stundu garumā, nodrošinot vienmērīgu un optimālu tā līmeni organismā visas dienas garumā.
Šis nav vieglākais laiks, bet varbūt tieši šīs mazās ikdienas rūpes ir tās, kas palīdzēs mums drošāk un mierīgāk iziet cauri visai garajai ziemai.
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAISTĀJ PILNVERTĪGU UN SABALNSĒTU UZTURU.