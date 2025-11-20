Valmierā un Liepājā būs pieejamas bezmaksas urologa konsultācijas
Latvijas Urologu asociācija (LUA) aicina vīriešus un viņu tuviniekus Valmierā un Liepājā bez maksas noskatīties Holivudas trilleri "Biškopis", un apmeklēt bezmaksas uruloga konsultācijas.
Filmas seanss notiks 26. novembrī plkst. 18 koncertzāles "Lielais dzintars" kamerzālē un 27. novembrī plkst. 18 Valmieras Kultūras centrā. Pirms kino seansa vīriešiem būs pieejamas bezmaksas urologa konsultācijas, kā arī iespēja pārbaudīt veselību, nododot PSA asins analīzi agrīnai prostatas vēža diagnostikai.
Asociācija norāda, ka nereti pieraksts pie urologa augstā pieprasījuma dēļ jāgaida ilgāku laiku. Pasākumā LUA vēlas nodrošināt iespēju saņemt urologa padomu bez ģimenes ārsta nosūtījuma un bez maksas.
Konsultācijas pirms filmas notiks no plkst. 16 līdz 18, bet tām iepriekš jāpiesakās, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Lai pieteiktos konsultācijai Liepājā, jāraksta uz e-pastu "veseliba@liepaja.lv", savukārt pieteikties konsultācijai Valmierā var, rakstot uz e-pastu "info@urologi.lv".
PSA asins analīžu nodošanu gan Liepājā, gan Valmierā no plkst. 16 līdz 18 nodrošinās "E. Gulbja laboratorija". Analīzes varēs veikt rindas kārtībā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Pieteikties uz bezmaksas kino seansu Liepājā iespējams saitē "ej.uz/vdcqk", savukārt bezmaksas kino seansam Valmierā var pieteikties, izmantojot saiti "ej.uz/a4xq2".
LUA atgādina, ka ar ģimenes ārsta norīkojumu reizi divos gados PSA analīze ir valsts apmaksāta vīriešiem vecumā no 50 līdz 75 gadiem, vai no 45 gadiem, ja ģimenē bijuši prostatas vēža gadījumi.