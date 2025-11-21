Smaržo skaisti, bet… Kādus veselības riskus patiesībā slēpj aromātiskās sveces
Drēgnos vakaros tā vien gribas ietīties pūkainā pledā, paņemt labu grāmatu un aizdegt sveci. Ja vēl svecei ir tīkams aromāts, laime pilnīga! Veikalos pieejamas sveces, kas sola vaniļas, ābolu, zemeņu, pat šampanieša un Niagāras ūdenskrituma aromātu, atliek tikai izvēlēties. Tomēr, ja nevēlies bojāt savu veselību, sveci nevajadzētu izvēlēties pēc aromāta.
Aromātisko sveču sastāvs reizēm ir pat bīstams
Lielākā daļa no tā saucamajām masu produkcijas svecēm satur parafīnu – naftas pārstrādes blakusproduktu –, tāpēc arī nearomatizētu sveču intensīva dedzināšana var atstāt sekas uz veselību. Parafīna sveces degšanas procesā izdalās benzols, un tiek uzskatīts, ka šī viela var būt saistīta ar dažādām asins saslimšanām, pat leikēmiju. Pārmērīgi parafīna izgarojumi īpaši nelabvēlīgi var ietekmēt cilvēkus, kuriem ir hroniskas elpceļu saslimšanas.
Lai piešķirtu svecēm tik vilinošo smaržu, parafīnam tiek pievienotas dažādas specifiskas ķīmiskas vielas. Aromātiskās sveces ir daudz kaitīgākas nekā parastās sveces. Vēl vairāk nodarīsi sev pāri, ja dedzināsi dažādu krāsu sveces, jo krāsas satur dažādas ķīmiskas vielas.
Vai ir veselīgas alternatīvas?
Apzinoties parafīna sveču iespējamo kaitīgumu, cilvēki visā pasaulē meklē veselīgākas alternatīvas – un ir tādas atraduši. Tās ir bišu un sojas vaska sveces. Pērkot šādas sveces, uzmanīgi izpēti sastāvu, jo arī tām var būt pievienoti sintētiski aromatizētāji un ķīmiskas krāsvielas. Sojas vaska sveces ir pieejamas arī ar dabīgiem aromatizētājiem un veselībai nekaitīgām krāsvielām, bet tās noteikti būs dārgākas nekā parafīna sveces.
Latvijā var nopirkt arī bišu vaska sveces – gan pie mājražotājiem, gan veikalos. Bišu vaska sveces ir gan videi, gan veselībai draudzīgas. Tirgū pieejamas arī seratīna (dzīvnieku vai augu tauki) un rapšu vaska sveces. Tās visas droši var dedzināt, neuztraucoties par veselību.
Zināšanai
Šad tad iedegta aromātiska svece uzreiz nenodarīs neatgriezenisku kaitējumu veselībai, tomēr piesardzība nekaitēs. Telpas, kur dedzinātas sveces, vienmēr kārtīgi izvēdini, jo mazā liesmiņa apēd arī skābekli.