Hormons labsajūtas un enerģijas saglabāšanai
Manu garastāvokli ļoti izteikti ietekmē gadalaiks, laikapstākļi un, jā, arī diennakts cikls. Tāpēc vēlā rudenī, kad ir mazāk gaismas, vienmēr jūtos sagurusi, kā bez spēka. Darba pienākumu arī mazāk nekļūst, tas rada vēl papildu stresu un trauksmi, tam līdzi nāk arī bezmiegs, un rezultātā garastāvoklis ir zem nulles.
Iedvesmu garastāvokļa uzlabošanai nereti smeļos, noskatoties kādu komēdiju vai palasot sieviešu žurnālus, un, starp citu, vienā no tiem nupat pamanīju rakstu, kurā pazīstamā ārste, preventīvās medicīnas speciāliste, medicīnas zinātņu doktore Jana Janovska vērš uzmanību uz vitamīnu, kas būtiski nepieciešams mūsu veselībai un labsajūtai. Izrādās, tas ir jau labi zināmais D vitamīns!
Eksperte teic, ka to droši var saukt par hormonam līdzīgu peptīdu, jo tas regulē un ietekmē organisma darbību šūnu līmenī, kas ir hormona funkcija. Lai arī D vitamīna pamatfunkcija ir kalcija metabolisms (kalcija absorbcija no kuņģa un zarnu trakta normālai kaulu mineralizācijai – lai veidotu stiprākus kaulus, zobus un muskuļus), tā darbības lauks ir krietni plašāks – šis vitamīns dod papildu enerģiju, uzlabo garastāvokli, ir būtisks ādai, pasargā no vēža attīstības riska, ir kardioprotektīvs, pasargā arī no kognitīvām saslimšanām un pat samazina 2. tipa cukura diabēta risku. Ārste norāda, ka D vitamīns pilda organismam vitāli svarīgas funkcijas un tam ir jābūt normas robežās – vidēji 50–70 ng/ml.
Manu uzmanību piesaistīja Dr. med. Janas Janovskas teiktais, ka D vitamīns ir īpaši svarīgs premenopauzālajā periodā un menopauzes laikā, kad organisms īpaši jūt hormonu deficītu un estrogēnu krasu krišanos. Sievietes organisms kļūst jutīgāks pret infekcijām un patogēniem, paaugstinās osteoporozes un kaulu lūzuma risks, autoimūno saslimšanu, kā arī vēža attīstības risks.
Nopietni aizdomājos par savu D vitamīna līmeni un sapratu, ka steigšus jādodas pie ģimenes ārstes to noskaidrot. Jo vasaras mēnešos netiku lietojusi šo vitamīnu.
Speciāliste apstiprināja, ka mana “negarastāvokļa” un nespēka iemesls varētu būt nepietiekams D vitamīna līmenis vai pat deficīts, kam ir tieša saistība ar garastāvokli un enerģiju. Turklāt pietiekams D vitamīna daudzums ir īpaši nozīmīgs sievietēm vecumā 50+.
Kamēr gaidīju analīžu rezultātus, mierināju sevi ar domu, ka bija taču vasara un daudz esmu uzturējusies saulē. Tomēr analīžu rezultāti nebija iepriecinoši – vien 23 ng/ml. Ģimenes ārste piebilda, ka sievietes fizioloģija šajā vecumā ir tāda, kāda tā ir, tāpēc D vitamīns pavisam noteikti visa gada garumā ir jāuzņem papildus.
Kad taujāju, kuru produktu no plašā aptieku piedāvājuma klāsta izvēlēties, lai maksimāli ātri sasniegtu optimālu D vitamīna līmeni un manī atkal atgrieztos enerģija un dzīvotprieks, ģimenes ārste ieteica pašmāju zīmola LYL love your life® D3 vitamīnu LYLsunD3, kam ir augstākā zinātniski pierādītā iedarbības efektivitāte starp līdzīgiem D3 vitamīna produktiem tirgū, tostarp arī recepšu zāļu kategorijā.
Četros apjomīgos pētījumos pierādīts, ka D3 vitamīna ātrā uzsūkšanās un efektīvā iedarbība ir skaidrojama ar speciāli radītu un patentētu mikroemulsijas LYLmicro™ bāzi – vitamīns, iepūsts zem mēles vai vaiga iekšpusē, mikropilienu veidā caur mutes gļotādu nokļūst asinsritē, apejot kuņģa un zarnu traktu.
Atcerējos arī žurnālā lasīto, kā izvēlēties D3 uztura bagātinātāju. Rakstā ārste uzsvēra, ka primāri vajag izvērtēt konkrētā līdzekļa uzsūkšanās spējas organismā un to, vai ar šo produktu ir veikti pētījumi, kas pierāda tā iedarbību. Jo tā ir vislabākā garantija, ka veselības uzlabošanai paredzētais produkts patiešām nodrošinās nepieciešamo D3 vitamīna devu.
Viss sakrīt! Steidzos uz aptieku, lai iegādātos LYLsunD3, un arī farmaceite mani pārsteidza, iesakot tieši šo produktu. Viņa norādīja, ka LYLsunD3 spēj paaugstināt kopējo D vitamīna līmeni asinīs tikai 30 dienu laikā. Bet cilvēkiem 50+ ar D vitamīna deficītu (zemāks par 20 ng/ml), lietojot šo spreju, kopējā D vitamīna līmenis asinīs mēneša laikā pieaug par vidēji 95%.
Farmaceite man ieteica ņemt LYL sunD3 4000SV|2000SV – D vitamīna deficīta un nepietiekamības novēršanai un vēlāk arī optimāla D vitamīna līmeņa uzturēšanai, bet LYL sunD3 KID ir drošs D3 vitamīns pašiem mazākajiem (no 1 līdz 7 gadu vecumam).
Šķiet, es savu atslēgu garastāvokļa stabilizēšanai, enerģijas paaugstināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai esmu atradusi. Lai arī jums tumšie rudens un ziemas mēneši nav šķērslis labai pašsajūtai un saules trūkums neliek iestrēgt telpās!
Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.