Latviešu mediķis: "Vai tiešām mērķis ir nevis ārstēt cilvēku, bet ļaut viņam kļūt par invalīdu?"
Medicīnas finansējums ir jautājums ne tikai par veselību, bet nereti arī par cilvēka dzīvību un nāvi. Pacienti ar retām slimībām gadiem ilgi gaida diagnozi un ārstēšanu. Viņiem nepieciešamie medikamenti ir tik dārgi, ka paši tie tos iegādāties nespēj.
Zāļu pieejamības ziņā reto slimību ārstēšanai Latvija ieņem pēdējo vietu Eiropas Savienībā, Latvijas Radio 4 raidījumā "Doma laukums" pastāstīja Latvijas Reto slimību alianses vadītājs Juris Beikmanis.
Apspriežot 2026. gada budžetu, Beikmanis sacīja: "Es ļoti skeptiski raugos nākotnē. Jaunajā budžetā līdzekļi, kas Veselības ministrijā paredzēti pacientu ar retām slimībām atbalstam, ir ļoti mazi. Tajā pašā laikā Labklājības ministrijas budžetā pabalstiem cilvēkiem ar invaliditāti papildus atvēlēti 48 miljoni. Izskatās, ka mūsu mērķis nav ārstēt cilvēku, bet ļaut viņam kļūt par invalīdu. Es uzskatu, ka tas ir nepareizi."
Beikmanis uzskata, ka Finanšu ministrijas politika līdzekļu sadalē medicīnas jomā ir vienkārši tuvredzīga: "Izskatās, ka tur nesaprot, ka, ja cilvēks ir slims, viņš nevar strādāt, nevar aizsargāt savu valsti."
Daži farmācijas uzņēmumi labdarības kārtā piešķir bezmaksas medikamentus pacientiem ar retām slimībām. Tomēr šāda palīdzība nevar ilgt mūžīgi. Beikmanis uzskata, ka šādas ārstēšanas turpināšanu valstij būtu jāuzņemas pašai, vēsta portāls "Lsm+".
"Tagad sanāk tā, ka cilvēks, nesaņemot nepieciešamās zāles, nonāk slimnīcā, intensīvajā terapijā, viņam nepieciešama operācija. Rezultātā ārstēšana izmaksā dārgāk, nekā tad, ja mēs savlaicīgi apmaksātu viņam zāles."
Kavēšanās ar medikamentu apmaksu reto slimību gadījumā var būt dzīvībai bīstama. "Mums ir zāļu saraksts, kuru efektivitāte ir pierādīta. Cilvēki vienkārši gaida naudu no valsts. Bet naudu visu laiku nedod un nedod. Taču aiz katrām šīm zālēm ir cilvēks, kurš lēnām mirst."
Viens no risinājumiem varētu būt sadarbība ar citām valstīm. Tiesa, arī tas nav vienkārši. "Reto slimību situācijā mazām valstīm ir īpaša situācija - šajā spēlē mēs varam gan vinnēt, gan zaudēt. Bet jāatzīst, ka mūsu ārsti ir ļoti labi, un viņi daudz un rezultatīvi strādā ar kolēģiem citās valstīs," saka Beikmanis.
Jebkurā gadījumā situācija šajā jomā Igaunijā un Lietuvā ir daudz labāka nekā Latvijā. "Šī situācija ir labāka visās Eiropas Savienības valstīs," precizē speciālists. "Pēc zāļu pieejamības reto slimību ārstēšanai Latvija ieņem pēdējo vietu ES."
Pašlaik Latvijā oficiāli reģistrēti 24 tūkstoši cilvēku ar retām slimībām. "Cik viņu patiesībā ir - pateikt grūti. Retās slimības ir grūti diagnosticēt. Kamēr nonāk līdz diagnozei, var paiet gadi. Ir gadījumi, kad reta slimība nemaz nav tik reta. Un ir gadījumi, kad šāds diagnozes gadījums ir vienīgais Latvijā vai pat Eiropā."