"Staro Rīga" 2025. gads
No 15. līdz 18. novembrim Rīgā noritēs gaismas festivāls "Staro Rīga", kurā varēs apskatīt vairāk nekā 40 gaismas objektus.
FOTO: "Staro Rīga" - maģiska atmosfēra pārņēmusi pilsētu
No šodienas līdz 18. novembrim Rīgā noritēs gaismas festivāls "Staro Rīga", kurā varēs apskatīt vairāk nekā 40 gaismas objektus.
"Staro Rīga" norisināsies četras dienas - katru vakaru no plkst. 17 līdz 23. Šajā laikā Rīgas ielās un parkos iedegsies gaismas instalācijas un pilsētvidē būs iespēja aplūkot oriģinālus gaismas mākslas objektus.
Festivāla tēma šogad ir "Rītausmas vēstneši". Rītausma ir laiks pēc tumšas nakts, kad tās vēstneši - pirmie saules stari - laužas cauri tumsai, izgaismojot ceļu jaunai dienai, klāsta pasākuma rīkotāji. "Staro Rīga" aicina ieraudzīt gaismu kā jauna sākuma vēstnesi - kā cerību, kas rodas no tumsas.
Gaismas festivāla "Staro Rīga 2025" maršrutu veidos seši "Gaismas loki" cauri pilsētai, sākot ar gaismas objektiem pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas, kam sekos Vecrīgas gaismas loks, Brīvības pieminekļa gaismas loks, Rīgas centra parku gaismas loks Vērmanes dārzā un Esplanādē, Brīvības ielas gaismas loks un kā noslēdzošais - Miera ielas gaismas loks.
Apmeklētājus sagaidīs vairāk nekā 40 gaismas objekti, kas stāstīs par rītausmu, cerību un jaunu dienu. Festivāla maršruts ir pielāgots īsākai vai garākai pastaigai, tā kopējais garums orientējoši seši kilometri, un tas veidots, lai to varētu izstaigāt gan vienā vakarā, gan vairākos vakaros, izvēloties aplūkot gaismas objektus katrā no gaismas lokiem.
Šī gada festivālā apmeklētāji varēs iepazīties ne tikai ar pašmāju gaismas mākslinieku darbiem, bet arī ar daudzām ārvalstu autoru instalācijām un gaismas objektiem.
Festivālā ar saviem darbiem piedalīsies mākslinieki no Portugāles, Maķedonijas, Nīderlandes, Francijas, Kanādas, Vācijas, Zviedrijas, Lielbritānijas, Rumānijas un Itālijas, kopā veidojot apmēram vienu trešdaļu no kopējā šī gada festivāla objektu skaita.