Kādi vitamīni nepieciešami rudenī un ziemā: iesaka Apotheka speciālisti
Dienām kļūstot īsākām un laikam aiz loga dzestrākam, svarīgi parūpēties par savu labsajūtu un veidiem imunitātes stiprināšanai. Rudens un ziema ir laiks, kad mūsu organismam nepieciešams papildu atbalsts, ko varam sniegt, uzņemot nepieciešamos vitamīnus, minerālvielas un citus vērtīgus mikroelementus. Taču, kādi vitamīni ir vajadzīgi un kā vairot enerģiju, kad nākas sastapties ar izsīkumu un nogurumu? Raksta turpinājumā Apotheka speciālisti dalās noderīgos ieteikumos veselības veicināšanai!
Vitamīni imunitātei un mundrumam
Tieši gada aukstie mēneši nereti mūsu imūnsistēmai ir īsts pārbaudījums. Gaisa temperatūras svārstības, paaugstināts stresa līmenis, mainīgi laikapstākļi un nepilnvērtīgs uzturs ir tikai daži no faktoriem, kas var vājināt organisma dabiskās aizsargspējas cīņā ar vīrusiem un baktērijām. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt pietiekamu vitamīnu un minerālvielu uzņemšanu.
Mikroelementi un vitamīni imunitātei – piemēram, C, D un E vitamīns, kā arī cinks un selēns – palīdz organismam efektīvāk pretoties nevēlamiem mikroorganismiem. C vitamīns nepieciešams imunitātes stiprināšanai. E vitamīns aizsargā šūnas no oksidatīvā stresa un veicina imūnsistēmas normālu darbību. Savukārt cinks palīdz nodrošināt normālu šūnu dalīšanos, kā arī veicina ādas, matu un nagu veselību.
Imunitāti stiprinošie vitamīni būtu jālieto regulāri, nevis tikai tad, kad jau jūtami pirmie slimības simptomi, jo profilakse ir daudz efektīvāka par jau esošas slimības ārstēšanu!
D vitamīns – būtisks atbalsts gada tumšajos mēnešos
Viens no būtiskākajiem mikroelementiem, ko nepieciešams uzņemt īpaši rudenī un ziemā, ir D vitamīns. Tā kā saules gaismu saņemam krietni mazāk, rezultātā organisms nespēj to sintezēt. D vitamīns nodrošina normālu imūnsistēmas darbību, veicina kalcija uzsūkšanos un stiprina kaulus.
Apotheka speciālisti iesaka pieaugušajiem un bērniem D vitamīnu lietot katru dienu, jo mūsu platuma grādos lielākajai daļai iedzīvotāju ir konstatēts tā deficīts. D vitamīns palīdz samazināt nogurumu, bezspēku, kā arī stiprina organisma aizsargspējas, mazinot saaukstēšanās risku, ko pavada dažādi nepatīkami simptomi.
C vitamīns un cinks – arī pret klepu un pret iesnām
Parādoties pirmajām saaukstēšanās pazīmēm – kņudoņai kaklā, aizliktam degunam sausam, kairinošam klepum – tas ir signāls, ka organismā iekļuvuši vīrusi vai baktērijas, un imunitāte ar tiem jau aktīvi cīnās. Lai maksimāli palīdzētu organismam ātrāk tikt galā ar nevēlamajiem “viesiem”, palīdzēt var dažādi mikroelementi.
C vitamīns ir spēcīgs antioksidants, kas mazina iekaisumu un paātrina atveseļošanos. Bieži vien tas tiek rekomendēts lietošanai kopā ar cinku, kas kavē vīrusu vairošanos un palīdz saīsināt slimošanas ilgumu.
Kompleksi risinājumi – kvalitatīvi un uzticami uztura bagātinātāji
Aptiekās daudzveidīgā klāstā pieejami dažādi vitamīni un uztura bagātinātāju kompleksi, kas ir īpaši piemēroti tieši rudens un ziemas sezonām. Tajos apvienoti organismam vajadzīgie mikroelementi un minerālvielas, nodrošinot optimālās diennakts devas uzņemšanu cīņai ar nogurumu, izsīkumu, paaugstinātu stresu un saaukstēšanos.
Lai atrastu sev piemērotāko preparātu, ieteicams ņemt vērā vairākus svarīgus faktorus. Piemēram, dzīvesveidu un ikdienas paradumus – cik daudz laika tiek pavadīts ārpus telpām, vai uzturā pietiekamā daudzumā tiek lietoti augļi un dārzeņi, vai ikdienā nākas piedzīvot pastiprinātu stresu un trauksmi, kāds ir vecums, darba slodze un vispārējās veselības stāvoklis.
Nepieciešamības gadījumā ieteicams konsultēties ar āstu vai farmaceitu, kurš ieteiks jūsu vajadzībām atbilstošāko vitamīnu un minerālvielu kompleksu.
Veselības uzlabošana un imunitātes stiprināšana – paradumi, kurus vērts ieviest savā ikdienā
Svarīgi atcerēties, ka vitamīni paši par sevi nespēj aizvietot sabalansētu uzturu vai nodrošināt nevainojamu pašsajūtu. Tie drīzāk ir kā palīgi, kas nodrošina organisma efektīvāku funkcionēšanu un sekmē iespējami ātru atveseļošanos.
Kas var palīdzēt?
- Pilnvērtīgs naktsmiers – vismaz 7 stundas. Miega laikā notiek organisma atjaunošanās, tāpēc kvalitatīva atpūta ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā stiprināt imunitāti un uzlabot pašsajūtu.
- Regulāras fiziskās aktivitātes – pat neliela izkustēšanās, piemēram, došanās pastaigā, ik dienas, spēcina organisma dabiskās aizsargspējas.
- Šķidruma uzņemšana pietiekamā daudzumā – ūdens un zāļu tējas stimulē toksīnu izvadīšanu. Aukstajā laikā īpaši svarīgi parūpēties par šķidruma uzņemšanu sausā gaisa dēļ, kas ietekmē ne tikai pašsajūtu, bet arī ādas veselību.
- Pilnvērtīga un sabalansēta uztura nodrošināšana, iekļaujot savā ēdienkartē sezonālos augļus, dārzeņus, ogas. Tie bagātīgā daudzumā satur dabīgus antioksidantus, šķiedrvielas un citus vērtīgus mikroelementus.
Šiem ieradumiem pārtopot par daļu no ikdienas, vitamīni kļūst par efektīvu atbalstu, nevis vienīgo risinājumu. Ja tomēr gadās noķert kādu vīrusu, vissvarīgāk ir nodrošināt organismam miera režīmu – pietiekami atpūsties, dzert daudz šķidruma un necensties “gāzt kalnus”, lai arī kā to dažkārt gribētos darīt.
Rudens un ziemas sezona ir īstais brīdis, lai pievērstu uzmanību savai veselība. Vitamīni šajā laikā ir neaizvietojams palīgs enerģijas vairošanai, izsīkuma mazināšanai un organisma dabisko aizsargspēju stiprināšanai. Rūpējieties par savu veselību un labsajūtu profilaktiski, visu vajadzīgo iegādājoties Apotheka.lv internetaptiekā!
UZTURA BAGĀTINĀTĀJI NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU!