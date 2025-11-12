Kardiologs: 50% gadījumu infarkts sākas pēkšņi
Cilvēki, kuru tuviniekus vai pašus pēkšņi pārsteidz infarkts, nereti ir izbrīnīti: “Kā tad tā? Nebija taču nekādu sūdzību…” Kādi ir riska faktori un simptomi, TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesors, kardiologs, Skrides klīnikas galvenais ārsts Ainārs Rudzītis.
“Tas ir no tā, ka cilvēks nav zinājis, ka viņam ir augsts asinsspiediens, augsts holesterīna līmenis, cukura diabēts, viņš smēķē, neveselīgs dzīvesveids, liekais svars, un viņš to neņem vērā. No malas raugoties varbūt šķiet – tāds omulīgs, apaļīgs smēķējošs vīriņš vai sieviņa, bet te pēkšņi – bāc, infarkts. Bet tas krājas, krājas un te pēkšņi…” iemeslus skaidro Rudzītis.
Ārsts gan norāda, ka ir arī trauksmes signāli, kurus nevajadzētu ignorēt. Viens no būtiskākajiem ir spiedošas sāpes krūtīs fiziskas slodzes laikā, kas pāriet miera stāvoklī. “Tas parāda, ka tā ir stenokardija, bet infarkta trauksmes signāli ir pēkšņas, žņaudzošas sāpes aiz krūšu kaula, tās izstaro uz abām rokām vai kreiso roku, uz žokli, lāpstiņām, dažreiz arī uz vēderu. Ja tās nepāriet 10-15 minūšu laikā, tas ir nopietns signāls, kad būtu jāsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība.”
Kas ir miokarda infarkts?
Miokarda infarkts rodas, ja kādu iemeslu dēļ sirds artērijas tiek nosprostotas, piemēram, ar trombu, tad daļa sirds muskuļa asins apgādi nesaņem un atmirst. Izveidojas sirds muskuļa bojājums jeb miokarda infarkts, kas izpaužas ar stiprām dedzinošām, plēsošām, žņaudzošām sāpēm krūšu kurvī, kas ilgst vairāk par 30 minūtēm. Ja skābekli saturošo asiņu plūsma netiek ātri atjaunota, var rasties paliekošs smadzeņu bojājums un iestāties nāve, brīdina vietne "parsirdi.lv".
Kā izpaužas infarkts?
Kā norāda neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, visbiežākās infarkta izpausmes ir šādas:
sāpes krūtīs (aiz krūšu kaula), kas tipiskos gadījumos ir spiedošas, žņaudzošas, dedzinošas, var izstarot uz žokli, kreiso roku, pakrūti, ilgst 10 minūtes vai pat vairāk.
Sāpēm krūtīs tomēr iespējami dažādi iemesli, kurus pirmās palīdzības sniedzējs ne vienmēr var identificēt un atšķirt, tāpēc ieteicams zvanīt 113, kur dispečers izvērtēs notikušo un nepieciešamības gadījumā nosūtīs NMP brigādi.
elpas trūkums
sirdsklauves
galvas reibonis
pārmērīgs nogurums
slikta dūša, vemšana
Kā palīdzēt cietušajam, kuram ir sāpes krūtīs vai elpas trūkums?
nodrošini saslimušajam mieru un svaigu gaisu;
palīdzi saslimušajam ieņemt visērtāko ķermeņa stāvokli;
palīdzi saslimušajam ieņemt viņa paša jau zināmās zāles;
izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvani 113;
neļauj atdzist saslimušajam un pasargā viņu no apkārtējās vides iedarbības;
aprūpē, nomierini saslimušo;
atdzīvināšanas pasākumi, ja nepieciešams.