Liepājas Reģionālajā slimnīcā ieviesta jauna krūts izmeklēšanas metode
Liepājas Reģionālā slimnīca ir ieviesusi jaunu kontrastmamogrāfijas metodi krūts patoloģiju diagnostikā, kas nodrošina precīzāku un efektīvāku izmeklēšanu, līdzvērtīgu magnētiskajai rezonansei, taču ātrāku un pieejamāku. Šī inovācija būtiski uzlabo krūts vēža agrīnu atklāšanu un ārstēšanas iespējas Kurzemes reģionā.
Liepājas Reģionālā slimnīca ir otrā ārstniecības iestāde Latvijā un pirmā Kurzemē, kur pieejama jauna izmeklēšanas metode krūts patoloģiju diagnostikā - kontrastmamogrāfija. Tā ļauj precīzāk noteikt patoloģiskas izmaiņas krūts audos un ir tuvu pielīdzināma magnētiskajai rezonansei, taču ātrāka un pieejamāka.
Lai gan digitālā mamogrāfija un ultrasonogrāfija joprojām ir pamata diagnostikas metodes krūts vēža diagnostikā, taču, attīstoties tehnoloģijām, pieejamas arī jaunas un detalizētākas diagnostikas iespējas – to vidū arī kontrastmamogrāfija. Lai varētu veikt izmeklējumus, slimnīcas mamogrāfijas iekārta, bez jau pieejamajām funkcijām, kā tomosintēze, mamogrāfija ar konkrētas zonas palielinājumu, tika aprīkota arī papildu funkciju, kas ļauj veikt izmeklējumus ar kontrastvielu, nodrošinot augstas precizitātes diagnostiku.
Radioloģe dr. Marta Krūmiņa skaidro, ka šis izmeklējums sniedz iespēju precīzāk noteikt patoloģiskas izmaiņas krūts audos: “Izmeklējuma laikā pacientei caur katetru vēnā tiek ievadīta kontrastviela. Pēc tam asistents ar mamogrāfijas iekārtas palīdzību noteiktā laika intervālā uzņem mamogrāfijas attēlus. Savukārt ar speciālas datorprogrammas palīdzību tiek iegūti kontrastmamogrāfijas attēli, kuros redzamas zonas, kur notiek pastiprināta asinsrite – tās bieži vien norāda uz patoloģiskām izmaiņām. Tas mums ļauj labāk saprast veidojumu izmēru, apjomu un raksturu.”
Ārste M. Krūmiņa skaidro, ka līdz šim veiktajos mamogrāfijas izmeklējumos iespējams detalizēti redzēt visu krūts uzbūvi – dziedzeraudus un struktūru –, savukārt kontrastmamogrāfija izceļ tikai tās vietas, kurās ir izmaiņas šūnu līmenī. Šādā veidā radiologi var precīzāk noteikt iespējamās patoloģijas, arī gadījumos, kad citi izmeklējumi – sonogrāfija vai parastā mamogrāfija – nav devuši skaidru rezultātu.
“Kontrastmamogrāfija ļauj mums atrast arī tās izmaiņas, kas iepriekš paliktu nepamanītas. Tā palīdz gan slimības agrīnā diagnostikā, gan ārstēšanas efektivitātes izvērtēšanā,” uzsver dr. M. Krūmiņa.
Inovatīva metode – ar tuvu diagnostisko vērtību magnētiskajai rezonansei
Kontrastmamogrāfija ir salīdzinoši jauna metode Eiropā un ir ar tuvu diagnotisko vērtību magnētiskajai rezonansei. Katrai metodei ir savi plusi un mīnusi. Būtiskas kontrastmamogrāfijas priekšrocības – izmeklējums aizņem mazāk laika un ir ievērojami pieejamāks,” skaidro radioloģe dr. Inga Frišmane. “Tas ir liels ieguvums gan slimnīcai, gan pacientēm”. Līdz šim šāds izmeklējums Latvijā bija pieejams tikai Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģijas centrā, kur, nepieciešamības gadījumā, arī sievietes sūtījām veikt šo izmeklējumu. Tagad arī Liepājas reģiona pacientēm ir piekļuve šim modernajam diagnostikas risinājumam.
Kurš var saņemt izmeklējumu
Kontrastmamogrāfija nav profilaktisks izmeklējums – uz to pacients pats pieteikties nevar. Izmeklējuma nepieciešamību izvērtē radiologs, balstoties uz konkrēto klīnisko gadījumu.
Dr. I. Frišmane stāsta, ka izmeklējums paredzēts trim pacientu grupām: “Pirmkārt, pacientēm, kurām jau ir histoloģiski pierādīts krūts vēzis un jānosaka slimības lokālā izplatība krūts dziedzeros. Otrkārt, sievietēm pēc ķīmijterapijas, lai novērtētu audzēja izplatību krūts dziedzeros pēc terapijas kursiem. Un treškārt, sievietēm ar neskaidrām izmaiņām ultrasonogrāfijas un mamogrāfijas izmeklējumos – tieši šai grupai kontrastmamogrāfija ir īpaši nozīmīga, jo ļauj atklāt patoloģiskas izmaiņas agrāk.”
Profesionāla komanda un starptautiska sadarbība
Liepājas Reģionālajā slimnīcā strādā pieredzējuši radiologi, kas izmanto modernākās tehnoloģijas, lai nodrošinātu precīzus izmeklējumu rezultātus un rūpīgu pacientu aprūpi. Krūts vēža agrīna atklāšana ievērojami palielina pilnīgas atveseļošanās iespējas un samazina recidīva risku.
Lai ieviestu un uzsāktu šo jauno diagnostikas metodi, slimnīcas speciālisti jau iepriekš apguva kontrastmamogrāfijas veikšanas prasmes Somijā. Šoruden Liepājā ieradās arī uzņēmuma Fujifilm Healthcare Europe pārstāve Rafca El Khoury, kura ir starptautiski atzīta speciāliste ar plašu pieredzi medicīnas attēlveidošanas tehnoloģijās, īpaši orientējoties uz risinājumiem, kas uzlabo diagnostiku un pacientu aprūpi sieviešu veselības jomā. Viņa cieši sadarbojas ar veselības aprūpes speciālistiem visā Eiropā. "Pirmie izmeklējumi tika veikti tiešā viņas uzraudzībā, konsultējot un iesakot labākos risinājumus izmeklējumā veikšanas procesā, par ko mēs esam viņai ļoti pateicīgi," stāsta dr. I. Frišmane.
Ieguvums reģiona pacientēm
Krūts vēzis ir viens no visizplatītākajiem vēža veidiem sievietēm visā pasaulē, tostarp arī Latvijā. Tas tiek dēvēts par kluso draudu, jo bieži vien attīstās bez brīdinājuma pazīmēm. Jaunā kontrastmamogrāfijas metode Liepājas Reģionālajā slimnīcā nozīmē būtisku soli uz priekšu sieviešu veselības diagnostikā Kurzemes reģionā. “Tagad varam veikt pilnvērtīgu diagnostiku tepat Liepājā, un tas nozīmē gan ātrāku ārstēšanas sākumu, gan lielāku drošības sajūtu sievietēm.” uzsver dr. I. Frišmane.