Tautas medicīna: kāds labums no kastaņiem?
Kastaņi vēl glabā vasaras nogales siltumu, bet ne tikai to. Jau kopš seniem laikiem ļaudis tos ir vākuši, lai izmantotu savām vajadzībām. Kā tos izmantot, stāsta zāļu sieva Līga Reitere.
Zināšanai
Izmanto masāžai: liec kastaņus kabatā un ar pirkstiem spēlējies – izmasē plaukstu, trenē roku. Kastaņi mazina tirpšanu.
Vērtīga un veselīga eļļa ķermenim
Sašķaidi kastaņus ar āmuru, lai tie būtu smalkāk sasmalcināti nekā tie, ko liki degvīna uzlējumā, jo eļļas izvilkumam vajadzīga lielāka saskare ar augu. Var tos ar visu brūno čaulu rupjā malumā izlaist caur gaļas mašīnu. Uzlej eļļu un vismaz uz nedēļu atstāj, lai ievelkas.
Tā kā kastaņi satur ūdeni, tas eļļas izvilkumā nostāsies apakšā, jo ir smagāks. Dziedniecībai jāņem izvilkuma virsējā kārta. Arī tad, ja vēlies izvilkumu iestrādāt kādā masāžas krēmā, izmanto izvilkuma virspusi.
Izvilkuma apakšējo, ūdens daļu, kas satur auga sulu, izmanto pēc iespējas ātrāk, jo to nevar ilgstoši uzglabāt – sāks rūgt un pūt. Gan eļļaino, gan ūdeņaino šķidrumu var izmantot ķermeņa masāžai. Ar to var iemasēt miesu pēc karsēšanās vannā, dušā vai pirtī.
Kastanis veicina ādas veselību, nagu un matu augšanu. Ja sprēgā āda, lūst mati, iemasē izvilkumu ādā (arī galvas ādā), atstāj uz 5–7 minūtēm, tad ar siltu ūdeni izskalo. Pēc tam ar ziepēm vai dušas želeju nomazgā eļļainumu.
Maltu kastaņu spēks
Samal kastaņus gaļas mašīnā. Biezumus iemasē matos un paturi, lai mati kļūtu zīdaini, spīdīgi. Droši pamasē ar kastaņu daļiņām galvas ādu, tikai uzmanies, lai miziņas nav asas un neskrāpē. Tā uzlabosi arī galvas asinsriti, un mati augs vēl veselīgāki. Ar kastaņiem var noskrubēt arī ķermeni. Kastaņi ļoti labi baro ādu un veicina matu augšanu.
Ņem vērā, ka svaigi kastaņi uzreiz iedarbojas uz ādu, taču kaltētajiem vēl vajag laiku, lai atmiekšķētos; tikai tad ar tiem var skrubēties vai likt maskās un masēt miesu. Ja maltie kastaņi paliek pāri, liec tos pa saujai zip maisiņos un sasaldē. Ziemā varēsi atlaidināt un izmantot.
Pagatavo arī uzlējumu un novārījumu
Uzlējums degvīnā. Sagrieztus, sacirstus vai sašķaidītus kastaņus liec stikla burkā (⅓ no tās tilpuma) un aplej ar degvīnu (⅔ burkas tilpuma). Kastaņos ir ūdens, tāpēc lej tiem virsū vismaz 60 % degvīnu. Noturi vismaz 9 dienas. Lieto ārīgi sāpošu locītavu un muguras ierīvēšanai.
Novārījums. Vāri kastaņus 10–15 minūtes. Novārījumu izmanto, lai skalotu matus vai turētu matos kā kompresi.