Veļu var mazgāt arī ar kastaņiem

“Salasa rudenī kastaņus un tos uzglabā, izvairoties no pelējuma. Pirms lietošanas nomizo. Uz vienu mazgāšanas reizi pilnai veļas mašīnai, pieciem kilogramiem, vajag piecus līdz septiņus kastaņus. Tos liek maisiņā – "Drogās" var nopirkt īpašus, kuros, mazgājot veļu, liek krūšturus. Tas tādēļ, lai šis dabas veidojums nepazūd un neielien kabatās. Liek veļas mašīnā ar krāsaino veļu visu reizē, izmazgājas tīri,” skaidro Elmārs.

Viņš gan brīdina, ka balto veļu šādi nemazgā, jo saimniecībā ir rūsains artēziskais ūdens – ļoti dzelžains. “Ja pieber veļas pulveri, mums ar sievu deguni to jūt, bet pret kastaņiem nav nekādas alerģijas. Ja ļoti gribas labāku efektu, pēc mazgāšanas var izņemt kastaņus no veļas mašīnas un veļu vēlreiz izskalot,” pamāca ļaudonietis.

Nav nekādas vainas, mazgāšana izmaksā lēti, laukos kastaņu netrūkst, un arī pilsētniekiem parkos ir iespējams salasīt. “Kastaņi rudenī jāliek ne pārāk mitrā vietā. Kad vajag mazgāt veļu, nepieciešamas tikai desmit minūtes to nomizošanai. Divas reizes var mazgāt ar vieniem un tiem pašiem kastaņiem, nevajag uzreiz mest gružos. Ja vēlas, pēc nomizošanas kastani var pārgriezt uz pusēm, būs lielāks laukums, lai no kastaņa izdalītos mazgāšanas līdzeklis. Kāpēc vislabāko mazgāšanas līdzekli sauc Kastanis? Ne velti. Rūpnīca "Spodrība" joprojām to ražo,” atgādina Elmārs.

“Mēs neesam vienīgie, kas to dara, esam draugiem ieteikuši, un viņiem arī patīk,” piebilst Elmārs.