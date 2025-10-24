Kāpēc ar vēzi daudz vairāk saslimst jauni cilvēki? Patiesais iemesls var pārsteigt
Arvien vairāk jauniešu saslimst ar vēzi - šī tendence satrauc ne tikai pacientus, bet arī ārstus. Taču jauni pētījumi liecina, ka šīs tendences iemesli var atšķirties no tiem, ko mēs sākotnēji domājām.
Daži vēža veidi, kas iepriekš galvenokārt tika diagnosticēti gados vecākiem cilvēkiem, tagad arvien biežāk tiek diagnosticēti cilvēkiem, kas jaunāki par 50 gadiem. ASV valdības pētījumā, kas publicēts šī gada sākumā, tika pētīti vairāk nekā divi miljoni vēža gadījumu, kas laikā no 2010. līdz 2019. gadam tika diagnosticēti cilvēkiem vecumā no 15 līdz 49 gadiem.
No 33 vēža veidiem 14 veidiem bija vērojams pieaugums vismaz vienā jaunākā vecuma grupā, un aptuveni 63 procenti agrīnās stadijas gadījumu bija sievietēm. Tomēr eksperti jaunā, atsevišķā pētījumā apgalvo, ka liela daļa no šī pieauguma varētu būt saistīta ar plašāku diagnostiku, nevis ar patiesu nāvējošās slimības izplatības pieaugumu, raksta Euronews.
Žurnālā “JAMA Internal Medicine” publicētā ziņojumā pētnieki aplūkoja astoņus visstraujāk augošos vēža veidus pieaugušo vidū līdz 50 gadu vecumam — vairogdziedzera, anālās atveres, nieru, tievās zarnas, resnās zarnas, dzemdes kakla, aizkuņģa dziedzera vēzi, kā arī melanomu. Viņi atklāja, ka, lai gan šo vēža veidu diagnožu skaits kopš 1992. gada ir aptuveni divkāršojies, mirstības līmenis ir saglabājies ievērojami stabils. Tas liecina, ka ziņoto gadījumu skaita pieaugums lielā mērā atspoguļo atklāšanas un pārmērīgas diagnostikas pieaugumu, nevis patiesu dzīvībai bīstamu slimību pieaugumu.
Piemēram, vairogdziedzera un nieru vēža diagnožu skaits ir strauji pieaudzis, bet nāves gadījumu skaits nav pieaudzis, kas liecina, ka daudzi no atklātajiem gadījumiem, iespējams, nav nodarījuši milzīgu kaitējumu un tikuši veiksmīgi izārstēti. Līdzīgi agrīnas stadijas krūts vēža gadījumu skaits ir pieaudzis sievietēm līdz 50 gadu vecumam, bet mirstības līmenis pēdējo trīs desmitgažu laikā ir samazinājies uz pusi, pateicoties uzlabotai ārstēšanai.
Tomēr ir daži izņēmumi. Nāves gadījumi no kolorektālā un dzemdes vēža ir nedaudz, bet stabili pieauguši, kas liecina par nelielu klīniski nozīmīgu gadījumu skaita pieaugumu, kas, iespējams, ir saistīts ar tādiem faktoriem kā aptaukošanās un histerektomijas rādītāju samazināšanās. Tomēr pētījuma autori brīdina, ka tas, ka agrīnās stadijas vēzis tiek pasniegts kā epidēmija, rada problēmas pārspīlēšanas risku un var radīt neparedzētas sekas. Nevajadzīgas diagnozes var radīt ievērojamu emocionālu, fizisku un finansiālu slogu pacientiem, jo citādi veseli jauni pieaugušie var tikt ārstēti invazīvā veidā un ilgstoši uzraudzīti.