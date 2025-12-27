ASV vēsturē pirmo reizi Baltā nama preses sekretāres amatu ieņem grūtniece
Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita Ziemassvētku laikā paziņojusi, ka gaida savu otro bērnu, tādējādi kļūstot par pirmo sievieti ASV vēsturē, kura šo amatu ieņem grūtniecības laikā.
Levita sociālajos tīklos paziņojusi, ka viņa un viņas vīrs, nekustamo īpašumu attīstītājs Nikolass Ričio, maijā gaida meiteni. Pāra pirmais bērns – dēls – piedzima 2024. gadā.
“Vislielākā Ziemassvētku dāvana, par kādu vien varējām sapņot – meitiņa, kas nāks pasaulē 2026. gada maijā,” Levita rakstīja “Instagram”. “Mēs ar vīru esam sajūsmā par ģimenes pieaugumu un nevaram sagaidīt, kad redzēsim, kā mūsu dēls kļūst par lielo brāli.”
Savā ierakstā Levita pateicās prezidentam Donaldam Trampam un Baltā nama personāla vadītājai Sūzijai Vailsai par “ģimenei labvēlīgas vides veidošanu Baltajā namā”.
Šis paziņojums papildina Levitas jau tā vēsturiskos sasniegumus Baltajā namā. Amatu viņa ieņēma pagājušā gada janvārī 27 gadu vecumā, kļūstot par visu laiku jaunāko Baltā nama preses sekretāri.
Pirms 2024. gada prezidenta vēlēšanām Levita bija Donalda Trampa kampaņas preses sekretāre, un lielu daļu no kampaņas perioda viņa pavadīja grūtniecības laikā, līdz jūlijā piedzima viņas dēls. Intervijā laikrakstam “The Washington Post” Levita stāstīja, ka darbā atgriezusies jau trīs dienas pēc dzemdībām, reaģējot uz mēģinājumu atentātā nogalināt Trampu Batlerā, Pensilvānijas štatā.