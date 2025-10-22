"Viņa bija īsta saulīte...": Kuldīgas slimnīcā no pārdozēšanas mirušās jaunietes mamma atklāti par viņas pēdējiem mirkļiem
Kāpēc Luīze Bergmane liktenīgajā 23. septembra vakarā Kuldīgā pie draugiem pateica "jā" persiku krāsas sintētisko narkotiku tabletēm? Šis jautājums atkal un atkal neliek mieru viņas mammai Līgai Bergmanei. Pēc viņas teiktā, meita nebija narkomāne, pat alkoholu nelietoja, mammas stāstu pavēstījis "lsm.lv".
"Vienīgā kļūda, ko es izdarīju, ka es izslēdzu telefonu un skaņu. Man vajadzēja izgulēties pirms darba. Es nekad mūžā sev nepiedošu," atcerējās Līga. No rīta plkst. 5.36 Līgai bija zvanījusi meitas draudzene, ar kuru kopā lietotas tabletes. Līga nedzirdēja. Ātrajai palīdzībai ziņa tika dota pēc vairāk nekā stundas. Līga domā atkal un atkal – varbūt, ja mediķi būtu izsaukti ātrāk, Luīze joprojām būtu dzīva. Kā vēlāk noskaidrojās, viņa bija apēdusi vairāk par vienu tableti.
Tieši tobrīd Luīze bija atradusi savu laimi, iepazīstoties ar amerikāni r Raienu, kurš februārī atbrauca uz Latviju lūgt Līgai meitas roku, bet 7. oktobrī bija plānots viņas brauciens uz Ameriku. Tā izrādījās bija diena pēc viņas bērēm…
"Raiens pēc divām dienām bija šeit. Ieiet pie Luīzes palātā, pajautā, vai drīkst mūziku klausīties. Ieliek Luīzei austiņu, sev otra austiņa un klausās, sēž blakus, tur roku, raud, lācīti atnes, klāt noliek," stāstīja mamma.
Pēc dažādām pārbaudēm bija jāpieņem skarbā ziņa. Luīzes smadzenes bija mirušas. Viņas vairs nebija, bet orgāni tik ļoti nepieciešami, lai dzīvotu citi cilvēki. Līga piekrita. “Es priecājos ļoti, ka tie pieci cilvēki dzīvo. Ļoti priecājos.”
Vēl viņu sagatavoja, mums bija mazliet jāuzgaida, un tad mēs to pēdējo brīdi varējām vēl sabučot siltu. Es jau esmu izraudājusies tik daudz, ka man vairs nav [asaru]. Tad pirms tās... kad pēdējo reizi viņu pirms zārciņa... tad Raiens neizturēja. Visu laiku turējās kā vīrs. Kā viņš raudāja... Man bija viņa vairāk žēl nekā sevis.. Man vispār viņu abu divu vairāk žēl. Viņiem viss tikai sākās... Viņa bija arī riktīga saulīte. Tāda saulīte vienkārši..."
Turpinot izmeklēšanu jau sāktajā kriminālprocesā par nelegālo vielu apriti un jaunas sievietes pārdozēšanas gadījumu Kuldīgā, policija vairāk nekā 100 slēpņos ir atradusi lielu daudzumu narkotisko un psihotropo vielu, aģentūru LETA informēja Valsts policijā (VP). Tajā pašā dienā, kad Kuldīgas slimnīcā 24. septembrī nonāca jauna sieviete, kurai konstatēta saindēšanās ar narkotiskajām vielām, VP aizturēja kādu personu un veica darbības kriminālprocesā. VP amatpersonas aizdomās par narkotisko un psihotropo vielu realizēšanu kopumā aizturēja trīs personas, vienai no tām piemērojot drošības līdzekli apcietinājumu.
Veicot kratīšanu aizturētās jaunietes dzīvesvietā Kuldīgā, atrasti un izņemti septiņi folija vīstokļi ar zaļganbrūnas krāsas izžāvētu augu masu, iespējams, marihuānu, septiņas elektroniskās cigaretes bez akcīzes markām, skaidra nauda un viena cigarešu paciņa bez Latvijas akcīzes markām. Veicot kratīšanu otras aizturētās jaunietes dzīvesvietā Ventspilī, atrasta viena, visticamāk, MDMA tablete un divas cigaretes ar marihuānai raksturīgu smaku.
Savukārt aizturētā vīrieša lietošanā esošajos transportlīdzekļos un viņa dzīvesvietā Ventspilī atrastas un izņemtas narkotiskās un psihotropās vielas, kuras viņš glabāja realizācijas nolūkā. Atrastas 198 MDMA tabletes, 269,77 grami izžāvētas marihuānas un daži plastikāta maisiņi. Tāpat, turpinot darbu kriminālprocesā, noskaidrots, ka aizturētais vīrietis, kas uzglabāja narkotiskās vielas, veidoja slēpņus. Policija atklājusi kopumā 103 slēpņus, kas atradās mežā Jūrmalā un Jelgavā. 50 slēpņos atradās, iespējams, LSD papīrīši, bet 53 slēpņos, iespējams, MDMA tabletes. Kopumā no slēpņiem izņemtas 178, visticamāk, MDMA tabletes un 138 ar LSD piesūcināti papīrīši. Kopumā kratīšanas laikā un no slēpņiem kriminālprocesā izņemtas 376 MDMA tabletes, aptuveni 276,77 grami marihuānas un 147 ar LSD piesūcināti papīrīši.
Jauns.lv jau vēstīja, ka septembrī Kuldīgas slimnīcā mirusi, iespējams, ar sintētiskajām narkotikām saindējusies sieviete.
SIA "Kuldīgas slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Mežiņa informēja, ka Kuldīgas slimnīcā bija stacionēti trīs pilngadīgi pacienti, kas, iespējams, lietojuši narkotiskās vielas.
Policijā brīdina, ka sintētisko narkotiku popularitāte pieaug, kas var radīt īpašu apdraudējumu veselībai, jo šīs vielas ir ārkārtīgi spēcīgas, un pat nelieli daudzumi var izraisīt nāvi. Šobrīd sintētiskie opioīdi ir pieejami dažādās formās, tie var pat līdzināties konfektēm, kas lietotājam var radīt pieņēmumu, ka tās ir mazāk bīstamas, taču šāds uzskats ir maldīgs. Bieži vien melnajā tirgū patiesais vielas sastāvs krasi atšķiras no pārdevēja norādītā, kas padara narkotiku lietošanu sevišķi bīstamu un neprognozējamu.