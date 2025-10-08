Klusā epidēmija mums kaimiņos: ik gadu apmēram 8000 jaunu gadījumu
Osteoporoze - klusā epidēmija Igaunijā, kas ik gadu izraisa gandrīz 8000 jaunu lūzumu trauslo kaulu dēļ. Šī slimība skar visas vecuma grupas, un to ir iespējams novērst.
Kritieni un lūzumi samazina cilvēka patstāvību un būtiski palielina vajadzību pēc ārējas palīdzības. Daudzi gados vecāki cilvēki pēc lūzuma nespēj tikt galā ar ikdienas darbiem mājās un viņiem nepieciešama aprūpe specializētās iestādēs.
Osteoporoze nav neizbēgama. Slimību ne vienmēr var pilnībā novērst, taču riska faktoru izvērtēšana un savlaicīga kaulu blīvuma pārbaude ļauj ietekmēt slimības gaitu ar medikamentu un profilaktisku pasākumu palīdzību.
Rudens ir laiks, no kura baidās daudzi pacienti ar reimatiskām slimībām. Aukstums un mitrums pasliktina veselības stāvokli un ierobežo fizisko aktivitāti, kas ir svarīga kauliem, locītavām un sirds un asinsvadu sistēmai. Parasti šī slimība piezogas tik nemanāmi, ka tiek dēvēta par “klusējošo epidēmiju”
Profilakse - galvenais aspekts
Ārsti uzsver, ka kaulu lūzumus var novērst, izmantojot:
- agrīnu riska grupu atpazīšanu un skrīningu,
- medicīnas darbinieku informētības paaugstināšanu,
- regulāras fiziskās aktivitātes, līdzsvara un muskuļu vingrinājumus,
- sabalansētu uzturu un, ja nepieciešams, hormonu aizstājterapiju pēc menopauzes sākuma,
- smēķēšanas atmešanu un kritienu profilaksi.
Pasaulē katras trīs sekundes notiek viens osteoporotiskais lūzums - tas vēlreiz apliecina agrīnas diagnostikas un ārstēšanas nozīmīgumu. Osteoporozes profilaksei jābūt sabiedrības veselības prioritātei, iesaistot visus medicīnas speciālistus.
Osteoporoze ir nopietna un pieaugoša veselības problēma, ko raksturo kaulu trauslums un paaugstināts lūzumu risks. Lūzumi izraisa hroniskas sāpes, dzīves kvalitātes pasliktināšanos, darba spējas zudumu un pat priekšlaicīgu nāvi, būtiski ietekmējot ilgtermiņa invaliditāti.
Tas nav tikai "novecošanas slimība", bet gan klusā epidēmija, kuras pirmās pazīmes var būt plaukstas vai gūžas kakla lūzums, žokļa vājināšanās vai priekšlaicīga zobu zudums, vēsta "Postimees.ee".
Osteoporoze Latvijā
Latvijā osteoporoze ir nopietna un bieži nenovērtēta veselības problēma, kas ietekmē ievērojamu daļu iedzīvotāju, īpaši sievietes pēc 50 gadiem un vecāka gadagājuma vīriešus. Slimība progresē lēni un bieži tiek atklāta tikai pēc kaulu lūzumiem, kas var ievērojami pasliktināt dzīves kvalitāti.
Statistika un izplatība:
- Latvijā osteoporozes izraisīti lūzumi skar vairāk nekā 200 000 cilvēku, t.i., katru trešo sievieti un katru piekto vīrieti pēc 50 gadiem.
- Pētījumos konstatēts, ka 30% sieviešu vecumā virs 50 gadiem ir osteoporoze, bet 38% - osteopēnija (osteoporozes sākuma stadija).
- Osteopēnija tika atklāta arī 30% pārbaudīto cilvēku vecuma grupā no 20 līdz 40 gadiem.